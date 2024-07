Częste mycie włosów to zjawisko współczesne. W 1908 r. New York Times opublikował artykuł zachęcający do mycia włosów dwa razy w tygodniu, ale w tamtym czasie taka częstotliwość mycia nie była zbyt popularna.

Przed latami 50. ludzie myli włosy raz w miesiącu. Dopiero później pojawił się trend mycia i układania włosów raz w tygodniu u fryzjera.

Cel mycia włosów

Mycie włosów służy usunięciu zgromadzonych na nich osadów, sebum (olejek wydzielany przez gruczoły łojowe powiązane z mieszkami włosowymi), brudu i martwych komórek naskórka. Włosy po umyciu są lśniące, ładnie się prezentują, pięknie pachną, ale częste mycie włosów powoduje ich matowienie i wypadanie.

Jak często myć włosy tłuste?

Włosy, które bardzo szybko się przetłuszczają (najczęściej jest to tendencja włosów cienkich), należy myć codziennie, używając do tego celu szamponów leczniczych. Duża warstwa sebum przyczynia się do zaczopowywania mieszków, co skutkuje wypadaniem włosów i kłopotami z wzrostem włosów.

Jak często myć włosy z suchą skórą głowy?

Osoby, które mają suchą skórę głowy, nie powinny myć włosów codziennie. Najlepiej robić to co 2-3 dni. Większość szamponów ma w swoim składzie silne detergenty (SLS/SLES), które podrażniają i wysuszają skórę głowy. Piana, która kojarzy się nam z czystością, jest wyłącznie wynikiem działania detergentu – surfatu. Przesadnie wysuszona skóra głowy zaczyna wydzielać większą ilość sebum, sprawiając, że mycie włosów przypomina walkę z wiatrakami – im częściej je myjemy, tym szybciej się przetłuszczają.

Mycie włosów kręconych

Włosy kręcone wystarczy myć co 2-3 dni, ponieważ sebum nie wędruje po trzonie włosa tak szybko, jak w przypadku włosów prostych, dzięki czemu dłużej zachowują świeży wygląd. Po dwóch dniach widać lekkie przetłuszczenie tylko u nasady włosów.

Częste mycie włosów suchym szamponem

Suchy szampon do włosów - działa podobnie jak talk wykorzystywany jako puder dla dzieci - przesuwa termin mycia włosów o 1-2 dni. Nie jest zalecana zupełna rezygnacja z tradycyjnego szamponu.

Wskazówki, jak pielęgnować włosy w trakcie i po umyciu

Aby włosy były jak najdłużej lśniące i zdrowe, należy:

