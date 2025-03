Lenka Klimentowa i Maciej Kurzajewski tworzą jeden z duetów, które możemy oglądać w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Parze niewątpliwie udało się nawiązać bliską relację, co pokazują ich liczne nagrania w mediach społecznościowych. Tym razem jednak tancerka musiała... poskarżyć się na Maćka. Za raptem chwilę spóźnienia musiał ponieść zaskakującą karę.

Zostały już zaledwie dwa dni do drugiego odcinka "Tańca z gwiazdami". W ubiegłą niedzielę nie pożegnaliśmy żadnej z par, zatem możemy domyślać się, że już tym razem ktoś opuści program. Atmosfera jest więc dość napięta. Uczestnicy od poniedziałku spędzają długie godziny na przygotowaniach, doszlifowując choreografię. Każdy dzień jest na wagę złota, dlatego trudno dziwić się, że Lence Klimentowej nie spodobało się spóźnienie Maćka Kurzajewskiego na piątkowy trening. W relacji na InstaStory przekazała: