3 z 6

W świetle nowego prawa, żeby podpisać kontrakt na zlecenie modelka musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, które udowadnia jej zdolność do pracy i zdrowie. Niezbędne będzie również zaświadczenie, że BMI modelki jest w normie. Co to w praktyce oznacza? Jest to dość enigmatycznie napisane, nie zostały podane żadne dokładne liczby dotyczące BMI. Ale jeśli ma ono nawiązywać do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, minimalne BMI modelki powinno wynosić 18,5. Czyli podając przykład, modelka która ma 180 cm wzrostu, powinna ważyć ok. 60 kilogramów.

Na zdjęciu Bella Hadid. Modelkę zalała fala hejtu na social mediach z powodu jej wagi po tym jak ogłosiła, że podpisała kontrakt reklamowy z Nike.