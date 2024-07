Joanna Horodyńska i Ada Fijał prowadzą w magazynie "Party" rubrykę "Policja modowa". W najnowszym numerze magazynu "Party" omówiły kilka sylwestrowych kreacji... Padło na Honorate Skarbek, która - według Horodyńskiej - bardzo źle się ubrała. Joanna Horodyńska uważa, że w tym stroju, w którym Honey występowała na sylwestrze TVN w Krakowie można uprawiać woltyżerkę, ale nie śpiewać. Co napisała Joanna?

Ada Fijał stwierdziła, że Honorata może sobie pozwolić na takie szaleństwo na scenie, ale innym dziewczynom radzi powtarzać to najwyżej na sali gimnastycznej. Ale Horodyńska wyliczyła wszystkie błędy modowe Skarbek.

Kusa góra, i to jeszcze z półgolfem, a do tego wysokie majtki wstydliwej licealistki. Tu trzeba mieć chyba układ z fotografem, bo inaczej możesz przypominać koło albo kwadrat. Zasłanianie nóg wysokimi kozakami to był kolejny błąd. Wysmuklenie dobrymi, nawet klasycznymi szpilkami dałoby idealną perspektywę, a tak mamy 234. odcinek „W kamiennym kręgu” - czytamy w "Party".