Joanna Michalska była gwiazdą pierwszej edycji "40 kontra 20", gdzie walczyła o serce Roberta Kochanka. Po programie cieszyła się ogromną sympatią widzów i kontynuowała swoją działalność w mediach społecznościowych. W ostatnich tygodniach przekazała jednak smutną wiadomość na temat swojego zdrowia. W październiku ubiegłego roku zdiagnozowano u niej nowotwór:

Joanna Michalska zdobyła popularność dzięki udziałowi w randkowym formacie TVN7. W pierwszej edycji "40 kontra 20" walczyła o względy seniora - w tej roli Robert Kochanek, oraz juniora - Bartosza Andrzejczaka. Nie udało jej się znaleźć miłości w programie, jednak mimo tego niepowodzenia nigdy nie straciła swojego pozytywnego podejścia do życia. Niedawno jednak fani zauważyli jej nagłą metamorfozę. Kilka tygodni temu Joanna z "40 kontra 20" zaskoczyła zdjęciem w bardzo krótkiej fryzurze, a teraz zaprezentowała się zupełnie bez włosów.

Chociaż wygląda równie pięknie, to kryje się za tym smutna historia.

Joanna Michalska z "40 kontra 20" podzieliła się poruszającym wpisem, w którym wyznała, że walczy z nowotworem. O diagnozie dowiedziała się jesienią ubiegłego roku i początkowo wiedzieli o niej tylko najbliżsi. Teraz zdecydowała się podzielić swoją historią we wpisie na Instagramie:

23 grudnia 2024… to dzień, który zapamiętam na zawsze. Tego dnia, z uśmiechem na twarzy i ogromnym przekonaniem w sercu, że jestem na dobrej drodze, poszłam na pierwszy wlew chemii. O mojej diagnozie od października wiedzieli wtedy tylko najbliżsi, ale wewnętrznie czułam spokój. Wiedziałam, że to jest lekarstwo, które ma mi pomóc.

Joanna z "40 kontra 20" nie ukrywa, że starała się podejść do swojego leczenia z pozytywnym nastawieniem. We wpisie na Instagramie podzieliła się tym, jak czuła się po pierwszej chemii:

Po pierwszym wlewie, który odbył się dzień przed Wigilią, czułam się… doskonale. Wracając do domu, wstąpiłam do galerii zrobić świąteczne zakupy, a potem… uwaga… zmieniłam pościel, zrobiłam dwa prania, ulepiłam pierogi i obejrzałam film. Tak, tego samego dnia. A na drugi dzień przygotowałam całą kolację wigilijną.

Joanna Michalska podzieliła się informacjami o stanie swojego zdrowia i tym, jak teraz wygląda jej codzienność:

Miałam w sobie tyle energii, że sama byłam zaskoczona. I do dziś, przy każdym wlewie, powtarzam swoją intencję, czuję wdzięczność i cieszę się dobrym samopoczuciem. Bez mdłości, bez osłabienia. Z siłą, która mnie prowadzi każdego dnia. Dodam też, że wspieram się mocno suplementacyjnie i już 1,5 miesiąca przed pierwszym wlewem zaczęłam przygotowywać do tego organizm…

Joanna Michalska wyznaje: "To wszystko utwierdza mnie w przekonaniu, jak ogromną rolę odgrywa nastawienie i otwarty umysł na holistyczne podejście do procesu zdrowienia. Nasz umysł i serce to potężni sprzymierzeńcy w tym procesie. Kiedy nastawiamy się na wdzięczność, kiedy widzimy każdy dzień jako szansę, nie jako przeszkodę… dzieją się cuda". Na koniec dodała: