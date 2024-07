1 z 15

Plejada gwiazd na imprezie Local Heroes Prom

Doda i jej oficjalny sobowtór Dżaga, Marta Wierzbicka, Agnieszka Wesołowska, Zosia Ślotała, Honorata Skarbek, Karolina Gilon - to tylko część gwiazd, które pojawiły się na imprezie Local Heroes Prom. Ubrania tej marki podbiły serca nie tylko polskich gwiazd! W ubraniach z metką Local Heros widywana była Rihanna i Justin Biber. Dzisiejsza impreza to wyjątkowy pokaz najnowszej kolekcji tej marki. Wiele gwiazd postawiło na stylizacje tematyczne, nawiązujące do mody lat 90-tych! Ściankę jak zwykle skradła Doda, która miała na sobie, specjalnie zaprojektowane dla niej na tę okazję, ubrania marki Local Heroes. Zobaczcie galerię z imprezy!