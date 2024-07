1 z 6

Bora Bora to bez wątpienia klejnot w koronie Polinezji Francuskiej. Nie bez powodu ta francuska wyspa jest jedną z najpopularniejszych pozycji na liście wymarzonych kierunków każdego entuzjasty słońca, lazurowych fal oceanu i tropikalnej przyrody. Francuski szyk miesza się z urokiem Tahiti.

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat wybrali się do tego raju na ziemi, by odpocząć po wyczerpującym sezonie piłkarza. Oczywiście, jak na członka Paris Saint-Germain oraz reprezentacji Polski przystało, Grzegorz zabrał swoją partnerkę do możliwie najbardziej ekskluzywnego, elitarnego hotelu na całej wyspie – pięciogwiazdkowego hotelu St. Regis.

Zajrzyjcie do naszej galerii aby dowiedzieć się więcej o tym raju na ziemi.