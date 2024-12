Eliza Macudzińska wraz z siedmioma influencerami tworzą grupę Teenz, która cieszy się coraz większą popularnością w sieci. Podobnie jak Genzie, a wcześniej Ekipa, skupiają się na tworzeniu contentu family frendly. W ramach projektu wyprowadzili się do wielkiej willi pod Warszawą. Odwiedziliśmy Elizę Macudzińską w domu Teenz.

Tak wygląda dom Elizy Macuńskiej i Teenz

16 -letnia córka Izabeli Macudzińskiej wyprowadziła się od rodziców i zamieszkała w wielkim domu pod Warszawą wraz z grupą influencerów. Dołączyła do dużego projektu Teenz, dzięki czemu rozpoczęła swoją karierę w internecie. Eliza Macudzińska zdobyła popularność, występując u boku mamy w "Królowych życia". Teraz przyszedł czas, by spełniała własne marzenia, a rodzice nie zamierzają jej w tym ograniczać. Czy nie obawiają się tego, że w tak młodym wieku zamieszkała w Warszawie? "To nie to, że ona tam sama jest i nagrywają, tylko są pod opieką. Nie mieszka sama, są osoby dorosłe. Ma chłopaka, który właśnie ją tam ściągnął" - mówili w jednym z programów. Jak więc wygląda wielka willa Teenz, w której mieszka Eliza Macudzińska? Odwiedziliśmy jej dom z kamerą i oprowadziła nas po wnętrzu:

Dostałam najbardziej babciny pokój. Urządziłam sobie cukierkowo - mówiła Eliza Macudzińska, pokazując swój pokój.

Zobaczcie, jak wygląda Dom Teenz. Cały materiał z tej wizyty znajdziecie poniżej.

