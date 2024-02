Michał Szpak raczej niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, choć fani wciąż o tę sferę dopytują. Trudno zaprzeczyć, że szczególnie temat związków wokalisty budzi ogromne zainteresowanie. Swego czasu ten przyznał, że ma spory problem ze zbudowaniem relacji romantycznej, ale czy z biegiem czasu się to zmieniło? Do sieci trafiło zdjęcie.

Michał Szpak jest w związku

Udział w programie muzycznym "X Factor" dał mu przepustkę do wielkiej kariery, choć początkowo, ze względu na swój wizerunek, Michał Szpak musiał zmierzyć się z wieloma negatywnymi opiniami. Już lata temu artysta lubował się w odważniejszych stylizacjach, chętnie malował paznokcie i nosił sporą ilość biżuterii, a z biegiem czasu jego image stawał się coraz bardziej krzykliwy.

Ku jego uciesze, również z upływem lat opinia publiczna zaczęła się do niego przekonywać i dziś Michał może pochwalić się sporą rzeszą fanów. Wzięcie udziału w konkursie Eurowizji, choć nie udało mu się zająć pierwszego miejsca, również przyniosło mu niemały rozgłos. To z kolei sprawiło, że sympatycy jeszcze bardziej zaczęli interesować się jego życiem prywatnym, którego ten strzeże bacznie. Choć na Instagramie wokalista chętnie wrzuca urywki z podróży czy pokazuje, jak spędza czas wolny od pracy, nie ma w zwyczaju zbytnio pokazywać tam bliskich, a tym bardziej ewentualnej drugiej połówki.

Już od dawna internauci zastanawiają się, czy serce Michała jest zajęte i niemal na każdym kroku otrzymują sprzeczne sygnały. W ubiegłym roku, w rozmowie z "Vivą!", muzyk przyznał, że ma spory problem ze zbudowaniem związku. Zastanawiał się nawet, czy nie wynika to z faktu, że jest osobą znaną.

Takiego wielkiego, namiętnego, burzliwego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem. Miłości. Być może nie było na to czasu. Czekam na cud. Być może dotąd nie spotkałem nikogo na swojej drodze, bo jestem osobą publiczną - mówił dla ''Vivy!''.

W tej samej rozmowie Michał podkreślił, że nie chce publicznie dzielić się żadnymi rewelacjami na temat swojej sfery uczuciowej, ponieważ jest to jego życie prywatne i chce, by takim pozostało. Ostatnio jednak znów zapanowało niemałe poruszenie w tym temacie, a fani zaczęli zastanawiać się, czy jednak w sercu Michała ktoś się nie pojawił. Razem udali się bowiem na krótkie wakacje, a po powrocie wrzucili do sieci zdjęcie, na którym trzymali się za ręce. Co więcej, okazało się, że wspólnie spędzili Walentynki, a towarzysz wokalisty określił je "Najlepszymi Walentynkami Ever". O kim więc mowa?

Mężczyzną, który od pewnego czasu pojawia się u boku artysty, jest popularny polski raper - Adi Nowak, który na polskim rynku zadebiutował w 2016 roku. Opublikował wówczas EP-kę "Nienajprawdziwsze". W 2017 roku z kolei, nakładem Asfalt Records, ukazał się jego pierwszy album "Wafle ryżowe". Z relacji Michała i Adiego możemy również wywnioskować, że pod koniec 2023 roku rozpoczęli oni współpracę, najprawdopodobniej nad wspólnym kawałkiem. Czy oprócz tego połączyło ich coś więcej? Póki co Michał Szpak unika wypowiedzi na ten temat.

