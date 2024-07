1 z 6

Małgorzata Rozenek na rodzinnych wakacjach na Mazurach

Małgorzata Rozenek z rodziną wypoczywa na Mazurach. Po krótkim urlopie spędzonym z mężem Radosławem Majdanem na Teneryfie, gwiazda TVN postanowiła poświęcić więcej czasu całej swojej rodzinie. Małgorzata Rozenek uwielbia rodzinne wypady, a że jej synowie Stasio i Tadzio właśnie rozpoczęli wakacje, wszyscy wybrali się, by podziwiać piękno polskich Mazur. Jeśli myślcie, że zdecydowali się na pobyt pod namiotem, wynajęcie łodzi lub zwykły pensjonat, to jesteście w dużym będzie. Małgorzata Rozenek wynajęła dla swojej rodziny luksusowy dom niedaleko Ostródy. Przestronne wnętrza urządzone z wielkim smakiem, wyposażenie wysokiej klasy, jacuzzi, prywatny plac zabaw - za luksusy trzeba zapłacić. I to niemało!

Zobacz też: Szalona jak w "Azji..." czy stylowa jak w Projekt Lady? Którą Małgorzatą Rozenek jesteś? PSYCHOTEST

Ile dokładnie? Sprawdźcie na następnej stronie fotogalerii!

Polecamy: 7 sprawdzonych pomysłów na tanie wakacje za granicą