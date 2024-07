Styl elegancki jako trend w modzie to uniwersalne, klasyczne stylizacje, które charakteryzują minimalistyczne dodatki i prostota w kroju. To również stonowana kolorystyka, wyróżniająca się przede wszystkimi czernią i bielą.

Coco Chanel – słynna, francuska projektantka – wprowadziła elegancki styl na wybieg. Przełamała trend dopasowanych, krępujących sukienek i gorsetów, a nadała modzie uniwersalny i ponadczasowy charakter. Jej mała czarna czy żakiet typu szanelka to istne „must have” w szafie każdej kobiety.

Prostota, wygoda i szyk – styl elegancki łączy je w jedno

Kobiety od niemalże całego stulecia sięgają po styl, który stworzyła Coco Chanel. Gdzie tkwi jej sukces? W fasonie. Elegancki styl to proste projekty bez dodatkowego ozdabiania czy naszycia. Potocznie nazywany „paryskim szykiem” nie wymaga od kobiety nienagannej sylwetki, ponieważ nie opina ciała. Elegancki styl to komfortowe outfity dla kobiet młodszych i starszych. Dodatkowo klasyczne kroje idealnie wkomponowują się w inne style: casualowy czy glamour.

Elegancki styl: “mała czarna”, cygaretki, żakiet, proste bluzki

Elegancki styl to nie tylko klasyczna mała czarna czy żakiet typu szanelka. Mimo że to właśnie one kojarzą się z szykiem i elegancją najbardziej, to do ubrań tego stylu zaliczymy:

białe bluzki z czarną kokardą u szyi,

oversizowe, jednolite bluzki bez rękawów lub z rękawem 3/4,

materiałową kamizelkę,

spodnie typu cygaretki,

spodnie w kant na szelkach,

rozkloszowaną spódnicę o długości midi lub max,

spódnicę ołówkowa,

oversizowe, proste żakiety na jeden guzik,

kapelusze z małym rondlem,

płaszczyk przepasany paskiem o długości do kolan,

sukienkę typu pensjonarka,

dodatki: srebrną biżuterię, perły, czerwoną szminkę, szpilki, torebkę kopertówkę lub małą torebkę pudełko na łańcuszku.

Elegancki styl ucieka przed wzorami, zostając wiernym jednolitym materiałom. Jedynym wyjątkiem jest krata – jej nieśmiertelny wyraz i stonowana kolorystyka sprawiają, że często można zauważyć w sklepach kraciaste żakiety w czarno-szarej tonacji.

Elegancka stylizacja na wyjście do teatru

Komponując stylizację elegancką należy przyjąć zasadę minimalizmu: im mniej, tym więcej. Dlatego powinniśmy nałożyć na siebie maksymalnie 2 lub 3 kolory. Propozycja outfitu do teatru:

szara, obszerna bluzka bez rękawów, choć na szerokich ramionkach,

czarne spodnie typu cygaretki,

czarny żakiet oversizowy,

czerwone szpilki ze szpicem,

minimalistyczny makijaż, gdzie podkreślone jest albo oko albo usta (czyli albo smoky eyes albo podkreślenie warg czerwoną szminką),

torebka pudełko.

Elegancki styl odnajdzie się w każdej sytuacji – bez względu na to, czy chodzi o wyjście ze znajomymi, do pracy czy na randkę. Jest uniwersalny i prosty, dlatego dopasuje się do każdego otoczenia.

