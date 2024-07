Stylizacje z botkami na grubym obcasie, czyli jak odciążyć nogi

Botki na grubym obcasie to hit ostatnich sezonów. Łączą w sobie zarówno elegancję, jak i wygodę. Są jednak dość „ciężkim” elementem stylizacji, dlatego dobrze dopasowują się do szerokich bluzek oraz spodni dopasowanych do ciała – np. rurek czy legginsów.