Jednym z hitów tej jesieni są popartowe torebki. Zdobią je wesołe aplikacje albo komiksowe wzory. Czasem sam ich kształt poprawia humor. Mogą przypominać kawek arbuza albo kubek ze słodkim napojem. Takie torebki to specjalność angielskiej projektantki Anyi Hindmarch. Z jedną z jej kopertówek kosztującą 4600 złotych zobaczyliśmy ostatnio Edytę Górniak. Gwiazda zestawiła ją z pastelową ramoneską marki Sugarpills i szarymi dżinsami marki Marks&Spencer. Naszym zdaniem taka torebka równie dobrze wyglądałaby z prostym T-shirtem i dżinsami boyfriendami. Nie trzeba też tracić fortuny by kupić podobne popartowe cacko. Zobaczcie, jakie torebki znaleźliśmy dla was w sklepach. Jak wam się podobają?

