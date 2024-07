Włączenie olejowania włosów do zabiegów pielęgnacyjnych może znacząco poprawić ich stan. Dzięki zastosowaniu olejków włosy mniej się puszą, zatrzymują wilgoć, są elastyczne i lśniące.

Reklama

Podstawowe metody olejowania

1. Olejowanie włosów na sucho – stosuje się na suche i nieumyte włosy. Nalej 1-2 łyżki stołowe oleju do talerza. Mocz w nim palce, po czym rozprowadź olej na wewnętrznej części dłoni. Następnie głaszcz włosy pasmo po paśmie.

2. Olejowanie włosów na mokro – przebiega identycznie jak olejowanie na sucho, jednak wcześniej należy zwilżyć włosy. Ten sposób bardziej nawilża włosy.

3. Olejowanie na odżywkę – przed olejowaniem włosów, należy na nie nałożyć odżywkę lub maskę. Nie może zawierać silikonów, które mogą utrudnić wchłanianie oleju. Włosy nie wymagają namoczenia. Odżywka dostarcza jeszcze dodatkowych składników odżywczych.

4. Olejowanie w misce – wlej do miski ciepłą wodę, dodaj do niej 2-3 łyżki oleju. Zanurz włosy, dokładnie zamocz, po czym odsącz i zawiń w ręcznik.

Zobacz także

Jak długo trzymać olej na włosach?

Podobnie jak wybór olejku, jest to kwestia bardzo indywidualna. Ogólnie olej powinien być na włosach przez minimum dwie godziny, ale można go też nałożyć na kilka godzin przed myciem włosów lub zastosować olejowanie włosów na noc – olej zmywa się rano. W tym przypadku należy jednak odpowiednio zabezpieczyć włosy (np. za pomocą foliowego czepka), by nie zatłuścić pościeli.

Jak zmyć olej z włosów?

Olejowane włosy zmywa się szamponem bez SLS, ponieważ ten składnik jest silnym detergentem, który może zbytnio przesuszyć włos i pozbawić go całego nawilżenia, jakie zyskał dzięki zabiegowi. Praktykuje się także zmywanie oleju za pomocą odżywek do włosów, które co prawda zaserwują dodatkowe składniki odżywcze, ale nie zawsze dobrze oczyszczą włosy. Jeśli po olejowaniu włosy wyglądają na przyklapnięte, może to oznaczać, że ilość oleju była zbyt duża lub że nie został on do końca zmyty.

Olejowanie włosów kręconych

Włosy kręcone są bardzo wymagające – są bardziej podatne na zniszczenia, delikatniejsze niż proste i wysokoporowate, czyli szybko chłoną substancje odżywcze, ale niestety równie szybko je tracą. W tym przypadku należy zrezygnować z olejowania włosów na sucho i skupić się na olejowaniu na mokro lub w misce.

Olejowanie włosów – efekty

Olejowanie włosów sprawia, że włosy są gładsze, bardziej nawilżone, odżywione i miękkie w dotyku. Jeśli wcześniej miały tendencję do puszenia się, po tym zabiegu nie powinno być tego problemu. Włosy są bardziej sypkie, łatwo się rozczesują.

Pamiętaj jednak, że olejowanie włosów nie jest remedium na wszystkie problemy z włosami. Jeśli nie dbasz o ich codzienną pielęgnację, twoja dieta jest uboga oraz regularnie wystawiasz włosy na działanie różnych szkodliwych czynników (jak lokówka, karbownica, suszarka), olejowanie nie może przynieść oszałamiających efektów. Olejowanie włosów jest zawsze dodatkiem do codziennej pielęgnacji.