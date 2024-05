Akop Szostak miesiąc temu poinformował, że jego małżeństwo z Sylwią Szostak nie przetrwało próby czasu. Para była ze sobą ponad 10 lat. Ich instagramowe życie wyglądało niczym z bajki. Kwiaty dla żony, tatuaże z jej podobiznami i Instagram wypełniony zdjęciami i nagraniami z Sylwią to tylko kawałek z tego, co fani mogli zobaczyć na social mediach Akopa. Jak się okazało, nie do końca było tak kolorowo i para wspólnie postanowiła o decyzji rozstania.

Akop Szostak pokazał piękną kobietę i wyjawił, jakie ma plany

Akop Szostak chętnie dzieli się ze swoimi fanami zarówno życiem zawodowym, jak i prywatnym. Jeśli chodzi o to drugie, zapowiedział właśnie, że będzie dzielił się z obserwatorami rzeczami dotyczącymi przyszłości. Pomimo zdjęć z Sylwią, które zostały na Instagramie, jeszcze pomimo rozstania z żoną, Szostak nie chce rozpamiętywać tego co było.

Planuje dzielić się z Wami wieloma różnymi przemyśleniami, ponieważ dla mnie to wszystko jest nowością. Wszystko będzie dotyczyć tylko przyszłości. Jest to fascynujące: zaczynać wszystko od nowa, mając w głowie trochę więcej niż kiedyś. Poznawanie nowych ludzi jest interesujące, ponieważ nie tylko mówi nam o tym, jacy są ludzie, ale też odkrywa, jacy jesteśmy my. Poznajcie mnie z nowej strony, z której sam siebie nie znam. Ahoj, przygodo! - napisał na InstaStories Akop Szostak.

Instagram/Akop Szostak

W kolejnych dodanych przez Akopa relacjach możemy zobaczyć także zdjęcie jego mamy. Już jakiś czas temu, niedługo po rozstaniu z Sylwią - Akop wybrał się na kolację z mamą. Widać, że mama i syn mają bardzo dobre relacje, co w obecnej sytuacji jest bardzo ważne.

Mama uwielbia czarno-białe zdjęcia - opisał zdjęcie mamy Akop.

Instagram@AkopSzostak

Śmiało można powiedzieć, że samotność służy Akopowi. Widać, że trener skupia się na zrozumieniu samego siebie i stara się być jeszcze lepszym człowiekiem. Zapewne częste spotkania z mamą nie są mu obojętne i pomagają mu w tych czynnościach.

Instagram@AkopSzostak