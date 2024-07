Golenie miejsc intymnych u mężczyzn jest coraz popularniejsze. Włoski można przycinać prawie do skóry maszynką elektryczną z wymiennymi końcówkami i wykonać poprawki nożyczkami. Jednak depilacja męska laserem bądź gorącym woskiem w gabinecie kosmetycznym to najskuteczniejsze metodą usuwania zbędnego owłosienia.

Depilacja intymna mężczyzn nie kojarzy się już ze środowiskiem homoseksualistów, zawodem striptizera czy modela prezentującego bieliznę. Sfera seksu schodzi na drugi plan, najważniejsze stają się względy higieniczne. Gładka skóra jest także wygodna i bardziej estetyczna.

Depilacja miejsc intymnych u mężczyzn – która metoda jest najlepsza?

Skóra przyzwyczaja się do danej metody depilacji. Nie warto więc ciągle zmieniać sposobów pozbywania się zbędnych włosów ani stosowanych do tego kosmetyków, bo efektem będą ciągłe podrażnienia i zaczerwienienia.

Oto przegląd najpopularniejszych metod męskiej depilacji

Depilacja intymna mężczyzn jednorazową maszynka do golenia

Przed pierwszym goleniem miejsc intymnych maszynką warto zwilżyć włoski i przyciąć je nożyczkami. Należy zawsze używać żelu do golenia (rozprowadza się łatwiej niż pianka i nie zakłóca widoczności) i golić się z włosem. Maszynka goli precyzyjnie, tuż przy skórze. Na początku łatwo o zacięcia, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach – na jądrach czy między pośladkami. Włoski odrastają dość szybko, są sztywne i kłują.

Golenie miejsc intymnych maszynką elektryczną

Elektryczna maszynka z wymiennymi nakładkami do skracania włosków lub nożyczki. Maszynka to wydatek nawet na kilka lat i idealny zakup dla osób z wrażliwą skórą, skłonną do podrażnień. Włoski można przycinać bardzo krótko, a ewentualne poprawki zrobić nożyczkami lub maszynką jednorazową.

Krem do depilacji - bezbolesna metoda depilacji intymnej mężczyzn

Ta bezbolesna metoda usuwania męskiego owłosienia dodatkowo osłabia włoski. Efekt depilacji kremem utrzymuje się kilka dni. Warto wykonać wcześniej próbę uczuleniową na małym kawałku skóry, np. na przedramieniu, aby nie narażać się na alergię wrażliwej skóry jąder. Jeśli wystąpi podrażnienie, najlepiej unikać przecierania skóry spirytusem, także rozcieńczonym. Pomoże użycie kremu witaminowego, oliwki dla niemowląt lub balsamu łagodzącego do skóry podrażnionej goleniem.

Gorący wosk - depilacja męskich pośladków

Gorący wosk to najlepsza metoda pozbywania się owłosienia z pośladków. Nawet już milimetrowe włosy usuwane są z cebulkami, efekty utrzymują się nawet 4 tygodnie. Ból stopniowo maleje z każdym zabiegiem, bo odrastające włoski są słabsze. Początkowo woskowanie może być kłopotliwe - aby zmniejszyć ból, mężczyzna powinien współpracować z kosmetyczką i przekładać penisa z jednej strony na drugą oraz lekko naciągać skórę na jądrach.

Laser - trwała metoda depilacji miejsc intymnych u mężczyzn

Bolesna depilacja trwale usuwa owłosienie po 4-6 zabiegach (powtarzanych co półtora miesiąca), całkowicie niszcząc włosy. Zabieg jest tym bardziej efektywny, im ciemniejsze i mocniejsze mężczyzna ma włosy. Przeciwwskazaniem do laserowego usuwania owłosienia jest opalona skóra (nawet samoopalaczem), przyjmowanie leków przeciwtrądzikowych, antybiotyków, cukrzyca, łuszczyca.