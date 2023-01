Aleksandra Żebrowska tłumaczy się z publikowania intymnych zdjęć: "Zdarza się nawet najlepszym"

Aleksandra Żebrowska nigdy nie należała do fanek "lukrowanego macierzyństwa", które tak chętnie jest promowane w mediach społecznościowych. Żona Michała Żebrowskiego pokazywała, jak faktycznie wygląda życie mamy trójki dzieci i publikowała zdjęcia, które są dalekie od instagramowych wzorców, ale bliskie większości kobiet. Po burzy, jaką w sieci wywołała Agnieszka Kaczorowska , która postanowiła ostro ocenić "skrajne pojmowanie ruchu body positive" i "modę na brzydotę", Aleksandra Żebrowska pokazała wymowne zdjęcie, które zupełnie nie mieści się w ramach poczucia estetyki Agnieszki Kaczorowskiej Aleksandra Żebrowska odpowiada na wpis Agnieszki Kaczorowskiej w mistrzowski sposób! Agnieszka Kaczorowska niedawno zektryzowała media głośnym wpisem, w którym zaskakuje ją fakt, że w mediach społecznościowych zapanowała "moda na brzydotę" . Realne zdjęcia kobiet bez retuszu i filtrów są właśnie odpowiedzią na wyidealizowane instagramowe obrazki, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Gwiazda "Klanu" uważa jednak inaczej i cały czas nie ustaje w dążeniu do bycia najlepszą wersją siebie. Agnieszce Kaczorowskiej odpowiedziało mnóstwo znanych kobiet - i nie były to słowa uznania. Teraz do tego grona dołączyła Aleksandra Żebrowska, która pokazała, w jaki sposób zaczyna swój tydzień. Żona Michała Żebrowskiego w potarganych włosach, szarej koszulce i bez makijażu, pije kawę przed ekranem komputera. Internautki są pod wrażeniem zdjęcia, które opublikowała Aleksandra Żebrowska, bo niewiele osób ma odwagę, aby pokazać się w codziennej wersji na Instagramie. W komentarzach same komplementy za dystans do siebie: - Ale jak to tak? Bez filtra? Z porami??? Nie reklamując nic na...