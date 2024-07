Depilacja woskiem na ciepło w domu to tańsza alternatywna depilacji wykonanej w salonie. Efekty są porównywalne jeżeli jest wykonana prawidłowo i bezpiecznie.

Reklama

Mimo że jest bolesna, to depilacja woskiem na ciepło cieszy się dużą popularnością ze względu na długotrwały efekt gładkiej skóry, który może się utrzymywać od 3 do 6 tygodni. Ten rodzaj depilacji nie jest polecany osobom z podrażnieniami, uszkodzeniami skóry, wypryskami oraz chorym na cukrzycę.

Przybory niezbędne do depilacji woskiem na ciepło

Do depilacji na gorąco potrzebne są:

wosk,

garnek z wodą do podgrzania wosku,

jeżeli w zestaw nie zawiera pasków do depilacji, to będzie nam potrzebna bawełniana lub fizelinowa tkanina pocięta w paski o wymiarach około 5 cm x 25 cm – na nogi (około 8 sztuk) i 5 cm x 15 cm do okolic bikini i pach (około 8 sztuk),

drewniana szpatułka do nakładania wosku, jeżeli nie została dołączona do opakowania wówczas można wykorzystać drewniany patyczek po lodach lub kupić specjalną szpatułkę w drogerii,

waciki kosmetyczne i oliwka – tylko nią da się zmyć wosk,

zasypka dla niemowląt lub talk kosmetyczny – zapobiegający podrażnieniom,

woda utleniona do dezynfekcji skóry przed depilacją,

łagodzący krem po depilacji.

Przygotowanie do depilacji woskiem

Przed przystąpieniem do depilacji najpierw przeczytajmy dokładnie instrukcję załączoną do opakowania i stosujmy się do jej zaleceń.

Zobacz także

Zapuszczenie włosków w miejscu, które zamierzamy depilować jest niezbędne. Ich długość musi wynosić minimum 0,5 cm. Dzień przed zabiegiem nie należy używać balsamów, ani żadnych środków natłuszczających. Wskazane jest wykonanie peelingu skóry przed depilacją, aby usunąć martwy naskórek, co znacznie ułatwi usuwanie włosków.

Jak właściwie wykonać w domu depilację woskiem na ciepło?

Krok 1: Przygotowujemy skórę przecierając ją wacikiem nasączonym wodą utlenioną, skóra i włoski powinny być suche i odtłuszczone w czym pomoże posypanie talkiem.

Krok 2: Podgrzewamy wosk zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu, dostępne są zestawy z woskiem w słoiczku do podgrzewania w mikrofalówce, jak również takie, które należy włożyć do garnka z ciepłą wodą, dostępne są również specjalne podgrzewacze do wosku.

Krok 3: Podczas nakładania wosku na skórę, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ bardzo łatwo o oparzenia. Wypróbujmy na małym fragmencie skóry np. opuszek palca, nadgarstek czy wosk ma już odpowiednią temperaturę, nie powinien być ani za gorący ani za zimny.

Krok 4: Używając szpatułki nakładamy dokładnie wosk na depilowany obszar, w kierunku wzrastania włosków. Najlepiej aby ilość wosku odpowiadała połowie szerokości jednego paska. Należy zachować większy fragment paska, aby wygodnie było za niego chwycić podczas zrywania.

Krok 5: Dociskamy wosk do skóry za pomocą bawełnianego paska, odczekujemy aż wystygnie (około 3 minut – dokładny czas zawarty jest w ulotce), a tym samym oblepi włoski.

Krok 6: Energicznym i zdecydowanym ruchem zrywamy pasek – w kierunku przeciwnym do rośnięcia włosków.

Krok 7: Po usunięciu wszystkich włosków możemy zdjąć nadmiar wosku przykładając ponownie paski czystymi miejscami, następnie usuwamy resztkę wosku ze skóry wacikiem nasączonym oliwką, która dodatkowo złagodzi podrażnienia.

Pielęgnacja skóry po depilacji woskiem

Doskonale w roli balsamu łagodzącego sprawdza się krem z mocznikiem, który łagodzi podrażnienia i dodatkowo zapobiega wrastaniu włosków. Można również wybrać z dostępnej na rynku szerokiej oferty żeli i balsamów po depilacji. Pamiętajmy aby przez dwa dni po depilacji unikać słońca oraz kąpieli w basenach czy jeziorach, ponieważ może dojść do zakażenia.

Reklama