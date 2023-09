Marcin Bosak jest znany przede wszystkim z roli Kamila Gryca w serialu "M jak miłość" . Aktor wrócił na plan produkcji po kilkunastoletniej przerwie. Jednak teraz będziemy mogli podziwiać go w całkiem nowej roli. Marcin Bosak pojawi się bowiem wśród uczestników 11. edycji "Tańca z gwiazdami" . Co wiemy o gwiazdorze? Z kim się spotyka? Zobaczcie poniżej! Marcin Bosak w serialu "M jak miłość" Jak już wspomnieliśmy, największą popularność przyniosła mu rola niepokornego Kamila w serialu "M jak miłość". Marcin Bosak dołączył do obsady w 2003 roku. Jego postać sporo namieszała przede wszystkim w życiu Madzi (Anna Mucha). Kamil sypiał bowiem ze swoją współlokatorką, jednak gdy okazało się, że dziewczyna jest w ciąży, odwrócił się od niej. Madzia straciła dziecko. Kamil zniknął z serialu w 2006 roku, aby ponownie wrócić w 2019. Oprócz "M jak miłość", aktor ma na swoim koniec wiele innych ról w serialach (w tym między innymi w "Na dobre i na złe", "Miodowych latach" czy też w "Kruku") oraz filmach. Kamil Bosak zagrał w takich produkcjach, jak choćby "W ciemności" i "Pokocie" Agnieszki Holland, "Zabawie, zabawie" Kingi Dębskiej czy też w "Polityce" Patryka Vegi. Kim jest partnerka Kamila Bosaka, Maria Dębska? Kamil Bosak od dwóch lat jest w szczęśliwym związku z Marią Dębską, aktorką i córką znanej reżyserki, Kingi Dębskiej. Para poznała się w warszawskim teatrze Studio, gdzie razem występowali w spektaklu "Ripley pod ziemią". Ich związek od początku budził skrajne emocje. Niektórzy twierdzili, że to właśnie Maria Dębska przyczyniła się do rozpadu 15-letniego związku Kamila z inną aktorką, Moniką Pikułą, z którą gwiazdor ma...