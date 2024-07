Depilacja laserowa w domu krok po kroku

Depilacja laserowa w domu to skuteczny i bezbolesny zabieg, który pozwala pozbyć się włosów na długo. Urządzenia przeznaczone są do depilacji rąk, nóg, pach, okolic bikini, pleców i twarzy u kobiet oraz u mężczyzn. Są wygodne, ciche i mają kompaktowy kształt.

Domowe depilatory laserowe – wady i zalety

Depilator laserowy przeznaczony do użytku domowego ma mniejszy rozmiar niż depilator w salonie kosmetycznym, jednak zasada jego działania jest podobna. Urządzenie usuwa włoski, które znajdują się w fazie wzrostu. Pozostałe włoski nie zostają usunięte, dlatego depilacja laserowa wymaga kilkakrotnego powtórzenia. Zaletą posiadania depilatora laserowego na własność jest obniżenie kosztów zabiegów, związanych z kilkoma wizytami u kosmetyczki. Wadą domowych depilatorów jest słabsza moc działania, co wpływa na konieczność częstszego powtarzania depilacji niż w przypadku laserów w profesjonalnym gabinetach kosmetycznych. Na rynku dostępne są depilatory mniej lub bardziej zaawansowane. Mniej zaawansowany depilator laserowy może usuwać pojedyncze włoski. Urządzenia bardziej zaawansowane skanują skórę usuwając kilkadziesiąt do kilkuset włosków równocześnie, przez co znacznie skracają czas depilacji i wysuwają się na prowadzenie w porównaniu z depilatorami elektrycznymi. W efekcie depilacji laserowej w domu włoski w ogóle nie odrastają lub po długim czasie (kilku miesiącach lub latach) odrastają w osłabionej wersji – bardziej cienkie i jaśniejsze. Kwestia odrośnięcia włosków zależy od indywidualnej zdolności organizmu do regeneracji. W sklepach można kupić urządzenia takich marek jak Philips czy Remington.

Przeciwwskazania do stosowania depilatorów laserowych

Depilator laserowy nie jest urządzeniem uniwersalnym przeznaczonym dla wszystkich bez wyjątku. Nie powinny z niego korzystać osoby cierpiące na bielactwo, łuszczycę, cukrzycę, opryszczkę i przebarwienia skórne. Jego stosowanie nie jest zalecane także w przypadku otwartych ran, zmian alergicznych i stanów zapalnych skóry. Depilacji laserowej unikać powinny także osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca, kobiety w ciąży i osoby z chorobami nowotworowymi. Przed depilacją należy odstawić zioła i napary na bazie nagietka, rumianku i dziurawca (co najmniej 2-3 tyg. przed). Około miesiąca przed depilacją laserową należy zaprzestać wykonywania depilacji woskowej oraz korzystania z solarium i samoopalaczy. Decydując się na depilację laserową w domu należy wziąć pod uwagę wytyczne dotyczące bezpiecznego wykorzystania urządzenia.

Sposób korzystania z domowego depilatora laserowego

Samodzielna depilacja laserowa wymaga precyzji i opanowania obsługi urządzenia. Z reguły obsługa depilatorów przeznaczonych do użytku domowego nie jest skomplikowana i nie spędza użytkownikom snu z powiek. Wystarczy nakierować zakończenie z lampą w kierunku skóry i włączyć laser. Czynność ta sprawi, że włoski będące w fazie wzrostu wypadną. Do całkowitego wyeliminowania włosów konieczne jest kilkukrotne powtórzenie zabiegu (liczba zabiegów zależy od ilości owłosienia oraz grubości włosków).

Depilacja laserowa w domu krok po kroku

Przed przystąpieniem do depilacji należy skrócić włoski na ok. 5 mm. Przy takiej długości światło lasera najlepiej namierzy mieszki włosowe. Kiedy włoski osiągną odpowiednią długość, celujemy urządzeniem w odpowiednie miejsce i „uderzamy” w nie wiązką lasera. Następnie przesuwamy końcówkę na kolejne obszary, które chcemy poddać depilacji. Depilacji laserowej z powodzeniem można poddawać okolice bikini, jednak w przypadku stref intymnych – moszny i waginy, lepiej zrezygnować z tego sposobu, ponieważ laser może uszkodzić delikatne struktury skóry.

Zależnie od producenta cena depilatora laserowego przeznaczonego do użytku domowego waha się od 400 zł do 1600 zł.