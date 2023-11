Zbliża się lato, a my marzymy o tym, żeby nasze ciało było piękne i zadbane. Wdrażając nasz wiosenny plan przemiany, przechodzimy na diety, aktywnie ćwiczymy i stosujemy zabiegi pielęgnacyjne. Im więcej słońca, tym częściej myślimy również o depilacji. Wybieramy taką formę usuwania włosków, która zajmuje nam mało czasu, a efekt jest zadowalający. Sprawdźcie jakie rozwiązanie znalazłyśmy w tym sezonie 2019.

Czym jest depilacja laserowa i co powinnaś o niej wiedzieć?

Krok pierwszy. Na czym właściwie polega depilacja laserowa? Zabieg polega na usuwaniu włosów promieniem lasera skierowanym punktowo na włos i jego cebulkę. Wiązka światła laserowego przepala włos wraz z cebulką, dzięki czemu nie odrasta, a skóra pozostaje gładka i zdrowa. Depilacja laserowa jest zabiegiem bezpiecznym i bardzo popularnym. Dlatego można bez żadnych obiekcji usuwać zbędne owłosienie z różnych partii ciała. Numer jeden są oczywiście nogi, ale specjaliści podkreślają że przy pomocy lasera można pozbyć się również owłosienia pod pachami, na brzuchu, czy plecach. Możliwa jest również depilacja laserowa bikini. Pamiętajmy jednak, że zabieg depilacji laserowej w salonie należy powtórzyć od dwóch do trzech razy. Światło lasera działa ma włosy znajdujące się w fazie wzrostu. Szacuje się, że podczas trzeciego zabiegu usuwa się już około 90% włosków.

Adobe Stock

Kiedy depilacja laserowa jest najbardziej skuteczna?

Najszybsze efekty możesz zaobserwować w sytuacji kiedy masz jasną karnację i ciemne włosy. Poleca się jednak, aby przed wizytą pojawić się w salonie i dokonać analizy owłosienia. Dzięki czemu będzie można ocenić rodzaj włosa i zaplanować cykl zabiegów. Pamiętaj, żeby na 2 tygodnie przed zabiegiem unikać słońca, a na trzy dni przed zabiegiem nie przyjmować żadnych lekarstw. Z zabiegu depilacji laserowej nie mogą korzystać kobiety w ciąży, ale również karmiące piersią i chore na choroby przewlekłe typu: cukrzyca, epilepsja czy choroby nowotworowe.

Jak przygotować się do depilacji laserowej?

Oczywiście na zabiegi należy odpowiednio się przygotować!

1. Na 3 tygodnie przed zabiegiem unikaj depilacji przy pomocy depilatora lub woskiem.

2. Unikaj spożywania ziół, które mogą spowodować reakcje uczuleniowe np. nagietek, rumianek czy dziurawiec.

3. Staraj się odstawić lekarstwa, które zawierają pochodne retinoidów.

4. Dzień przed zabiegiem należy ogolić ciało klasyczną maszynką jednorazową i unikać peelingów oraz kosmetyków na bazie alkoholu.

5. Po zabiegu unikaj słońca przez około 2 tygodnie i dokładnie zaplanuj kolejną wizytę.

6. Depilację laserową najlepiej jest zaplanować wczesną wiosną lub jesienią kiedy nasze ciało nie jest narażone na aktywne działanie promieni UV.

Mat.prasowe

Wygodna alternatywa dla depilacji laserowej!

A co w przypadku kiedy nie mamy czasu na zabiegi w salonie kosmetycznym albo zwyczajnie wolimy wykonywać takie zabiegi w domu? Okazuje się, że depilacja w domu również jest możliwa. Świetną alternatywą są urządzenia oparte na technologii IPL takie jak np. Philips Lumea. Lumea emituje delikatne impulsy światła, które stymulują mieszki włosowe znajdujące się w fazie wzrostu do przejścia w fazę spoczynku. Powoduje to wypadanie włosków i spowolnienie ich odrastania. Jednocześnie w fazie wzrostu znajduje się około 30% wszystkich mieszków włosowych, dlatego aby skutecznie usunąć owłosienie z wybranego obszaru skóry należy w początkowym okresie wykonać cztery do pięciu zabiegów w odstępie dwóch tygodni. Pierwszych widocznych efektów możesz spodziewać się już po 3 zabiegach (do 92% redukcji owłosienia). Później wystarczy powtarzać zabiegi co cztery do ośmiu tygodni. Seria 12 zabiegów z użyciem urządzenia Lumea pozwala uzyskać efekt gładkiej skóry utrzymujący się do 6 miesięcy. Eliminuje to konieczność częstego usuwania niechcianego owłosienia i wizyt w salonie kosmetycznym.

Mat.prasowe

Wykonywanie zabiegów depilacji IPL w domu jest całkowicie bezpieczne, proste i wygodne. Możesz przystąpić do zabiegu w dogodnym dla Ciebie momencie, bez obaw o podrażnienia. Na początku, dobierz odpowiednie natężenie. Właściwy poziom intensywności zabiegu podpowie zastosowany w Lumea Prestige czujnik SmartSkin. Dla pełnego komfortu Lumea Prestige posiada również możliwość manualnej regulacji natężenia światła.

Pamiętaj, że włoski w strefie bikini zwykle są grubsze i mocniejsze, dlatego dodatkowy, przezroczysty filtr skupia tę samą wiązkę światła na mniejszej powierzchni, zapewniając skuteczną depilację tego problematycznego obszaru. Specjalna zakrzywiona konstrukcja nasadki do pach oraz okienko o powierzchni 3 cm2 ułatwiają usuwanie trudno dostępnych włosków. Z kolei skóra twarzy jest na ogół cieńsza i delikatniejsza niż na ciele, więc dodatkowy, bardzo czerwony filtr zapewnia maksymalne bezpieczeństwo depilacji delikatnej skóry twarzy, a małe płaskie okienko o powierzchni 2 cm2, zapewnia precyzyjne stosowanie na górnej wardze, podbródku i linii szczęki.

Poza tym, Lumea Prestige posiada lampę o wysokiej wydajności ponad 250 000 błysków, co zapewnia 20 lat użytkowania przez jedną osobę. Co ważne, lampy zastosowanej w Philips Lumea Prestige nie trzeba wymieniać, a to oznacza brak dodatkowych kosztów użytkowania.

Nowoczesna depilacja w domu? Naszym zdaniem Philips Lumea to strzał w dziesiątkę!

