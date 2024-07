Optycznie wydłużyć szyję i zmniejszyć biust pozwolą bluzki i sukienki z dekoltem karo. Prostokątny lub kwadratowy dekolt w zależności od tego, jak jest głęboki, sprawi też, że ramiona będą wydawały się szersze.

Dekolt karo wydłuża szyję

Dekolt karo sprawi, że krótka szyja będzie wydawała się dłuższa. Wiele zależy od jego głębokości. Kupując kreację z tego typu dekoltem zwróć uwagę, czy dekolt karo nie poszerza zanadto twoich ramion. Unikaj kwadratowych i prostokątnych dekoltów, jeśli masz sylwetkę w typie tuby lub jabłka.

Odpowiedni dekolt odwróci uwagę od bardzo obfitego biustu

Dekolt karo poszerza miejsce, w którym przebiega jego dolna linia. Należy więc uważać, by przypadkowo nie powiększyć biustu, zamiast go optycznie pomniejszyć. Piersi będą pięknie wyglądały, jeśli do dekoltu w kształcie prostokąta lub kwadratu założysz biustonosz typu bardotka. Na sukienki i bluzki z dekoltem tego typu powinnaś zwrócić uwagę, gdy masz figurę klepsydry. Ołówkowa kreacja z dekoltem karo doda kobiecości dzięki zaakcentowaniu talii i wyeksponowaniu biustu.