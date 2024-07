Maska do spania gwarantuje lepszy komfort snu i łatwiejsze zasypianie. Zabezpiecza oczy przed dostępem światła słonecznego. Sprawdzi się zarówno w domu, jak też w czasie podróży.

Najlepiej, aby opaska do spania była wyprofilowana i dopasowana. Nie powinna jednak uciskać. Odpowiednia będzie maska z elastycznym paskiem, który przytrzymuje ją na głowie. Należy unikać masek z rzepami, które mogą wczepić się we włosy.

Jak wygląda maska do spania?

Maska do spania wygląda jak szeroka opaska. Przed pójściem spać zakłada się ją na oczy. Pasek znajdujący się z tyłu niej przytrzymuje opaskę na głowie. Kształt maski jest zbliżony do gogli.

Wewnętrzna strona opaski do spania jest zrobiona z miękkiego, delikatnego materiału. Nie może on podrażniać skóry dookoła oczu, powiek, ani twarzy. Materiał na maskę musi przepuszczać powietrze. Wnętrze maski może być wypełnione miękką delikatną pianką. Ona dodatkowo zabezpiecza przed przenikaniem światła. Opaska może mieć również miejsce, w które wkłada się żelowe poduszeczki. Relaksują oczy i pozwalają zasnąć, np. w gorący dzień. Zewnętrzną stronę maski do spania wykonuje się z dowolnego materiału.

Maskę do spania warto mieć pod ręką, czy to w czasie podróży, czy na szafce nocnej w domu.

Rodzaje masek do spania

Istnieją różne rodzaje masek do spania. Wybierzmy tę, która najbardziej odpowiada nam wyglądem i najlepiej spełnia swoją funkcję. Maskę do spania można też uszyć samemu.

Jedwabna opaska do spania – zwykle jest wykończona falbanką lub delikatną koronką. To elegancki gadżet, który pomoże zasnąć i nie podrażni nawet najbardziej delikatnej skóry.

Jednolita maska do spania – praktyczna, możemy ją kupić za niewygórowaną cenę. Ma klasyczny wygląd, dlatego spodoba się również mężczyznom. Sprawdzi się w podróży.

Opaska do spania z napisem – ozdobna maska, która ma naszyte hasło, zazwyczaj żartobliwe i nawiązujące do konieczności wstania.

Maska na sen z ciekawym wykończeniem, np. nadrukowanymi oczami lub z doszytymi uszami. Maski mają różne wzory, np. zwierzęce paski i łatki.

Maski do spania dla dzieci – będą pomocne w czasie drzemki w dzień, w domu czy też w przedszkolu. Należy dopasować opaskę do wielkości głowy dziecka. Najlepiej, aby maska była zrobiona z lnu lub bawełny. Dla dziecka warto kupić opaskę do spania z podobizną ulubionego bohatera komiksu lub stylizowaną na jakieś zwierzątko.

Inteligentna maska do spania – monitoruje to, co dzieje się z organizmem w czasie snu i analizuje go. Maska jest powiązana z aplikacją na tablet lub smartfon. Wbudowany w tę opaskę mechanizm przyspiesza zasypianie, ułatwia pobudkę. Jeśli chcemy się zdrzemnąć, pomaga wejść w najgłębszą fazę snu.

Dla kogo maska do spania

Maski do spania polecane są osobom, które często podróżują oraz zmieniają strefę czasową. Powinni ją wypróbować także pracujący w trybie zmianowym, np. po nocnej zmianie lub zaczynający pracę zanim nastanie świt. Opaska na sen pomoże pełniej odpocząć noszącym okulary lub soczewki kontaktowe, a także pracującym przy komputerze. Osoby mające opuchnięte powieki lub zmęczone oczy także odczują dobroczynny wpływ zakładania masek na sen.