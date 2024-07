Herbata na oczy w formie okładu działa kojąco, zmniejsza obrzęk i łagodzi wrażenie suchości i pieczenia. Herbata z rumianku z odrobiną świetlika ma oprócz tego działanie przeciwzapalne.

Okład z czarnej herbaty na oczy

Do zrobienia naparu potrzeba dwóch torebek czarnej herbaty ekspresowej i pół szklanki wrzątku. Herbatę należy zaparzyć i ostudzić. Okład na oczy można wykonać, gdy napar ma temperaturę otoczenia lub włożyć go do lodówki na kilkanaście minut. Chłodna herbata będzie miała mocniejsze działanie przeciwobrzękowe. Wystarczy w herbacie zanurzyć dwa gaziki jałowe lub płatki kosmetyczne, odcisnąć nadmiar i położyć na zamkniętych powiekach. Okład powinien trwać od 10 do 15 minut. Herbata na oczy podziała relaksująco, zmniejszy napięcie i zaczerwienienie, a także opuchliznę. Pomoże też przywrócić blask zmęczonej skórze wokół oczu.

Rumiankowa herbata na oczy działa przeciwzapalnie

Nie tylko czarna herbata na oczy działa przeciwobrzękowo i redukuje ich przekrwienie, także herbata z rumianku koi i przynosi ulgę, a do tego działa przeciwzapalnie. Na zmęczenie i suchość gałki ocznej bardzo dobry wpływ będzie miał lekko ciepły lub chłodny okład z naparu z rumianku z dodatkiem świetlika. Wystarczy zmieszać 1 łyżeczkę kwiatów rumianku i 1 łyżeczkę suszonego świetlika i zalać szklanką wrzątku. Napar nabiera mocy po upływie 15 minut. Trzeba go ostudzić, by nie poparzyć delikatnej skóry wokół oczu, można też poczekać do jego całkowitego wystygnięcia. Aby zrobić okład na oczy, wystarczy zamoczyć w powstałej herbacie dwa płatki kosmetyczne lub kompresy jałowe i położyć je na zamkniętych powiekach. Zabieg powinien trwać 15 minut.