Kostki lodu przykładane do pryszcza zmniejszą go i przyśpieszą zanikanie. Ważne, by metodę stosować regularnie, kilka razy dziennie. Lodu nie mogą używać osoby z cerą naczynkową.

Reklama

Lód znakomicie zastąpi wszelkie preparaty do usuwania pryszczy. Ta naturalna kuracja obkurczy krostę i przyśpieszy jej gojenie, a także zamknie pozostałe pory i oczyści twarz. Zmrożone kostki lodu przykładaj do pryszcza bezpośrednio lub za pomocą czystej szmatki. Powtarzaj tę czynność regularnie, co 3 godziny. Z kuracji powinny zrezygnować osoby o cerze naczynkowej oraz wrażliwej.

Jak powstaje trądzik

Pryszcze to stany ropne powstające na ciele, głównie na twarzy. Pojawiają się w wyniku stanów zapalnych w okolicy zaskórników, czyli wykwitów na skórze. Krosty mają charakterystyczny wygląd, czyli zaczerwienienie wokół czubka, w którym znajduje się ropa. Trądzik powstaje na skutek nadmiernej produkcji sebum przez skórę w połączeniu z różnymi zanieczyszczeniami, np. kurzem lub martwymi komórkami naskórka. W ten sposób dochodzi do zamknięcia ujść mieszków włosowych, w wyniku czego pojawiają się stany zapalne. Trądzik występuje najczęściej u osób z cerą tłustą lub mieszaną, podczas problemów hormonalnych (np. w czasie miesiączki lub stosowania antykoncepcji hormonalnej) a także na skutek nieodpowiedniej pielęgnacji (brak higieny, niedostosowane kosmetyki, rozdrapywanie krostek, dotykanie twarzy brudnymi rękami).

Właściwości zdrowotne lodu

Lód działa zbawiennie, zarówno na pojedyncze pryszcze, jak i ich skupiska (trądzik). A to za sprawą niżej wymienionych właściwości:

Zobacz także

lód zmniejsza obrzęki skórne, opuchlizny oraz zaczerwienienia,

lód pomaga schłodzić pory, dzięki czemu mogą się łatwo domknąć (nie są wówczas narażone na podrażnienia i bakterie),

dzięki czemu mogą się łatwo domknąć (nie są wówczas narażone na podrażnienia i bakterie), dzięki zastosowaniu lodu oczyścisz twarz, poprzez usunięcie z niej brudu, tłuszczu oraz martwego naskórka,

lód przyspiesza krążenie krwi.

Jak stosować lód na pryszcze?

Lód stosowany na pryszcze przyniesie oczekiwane rezultaty, jednak musisz go odpowiednio używać.

Zastosuj się do następujących zasad:

Przed rozpoczęciem kuracji umyj dokładnie ręce.

Przyłóż kostkę lodu do pryszcza i masuj go delikatnie przez 30 sekund.

Możesz również pokruszyć lód , zawinąć go w czystą ściereczkę lub gazę i przykładać do zmian skórnych przez kilka minut.

, zawinąć go w czystą ściereczkę lub gazę i przykładać do zmian skórnych przez kilka minut. Czynność powtarzaj kilka razy dziennie, np. co 3 godziny.

Podczas każdorazowego przykładania lodu do pryszcza, oczyść kostką również całą twarz .

. Jeśli zależy ci na lepszych efektach, dodaj do wody sok z cytryny oraz miód. Całość rozlej do pojemnika na lód i zamroź. Używanie takich kostek pomoże lepiej zwalczyć stany zapalne.

Kiedy zrezygnować z kuracji lodem?

Przykładanie lodu do twarzy może zdziałać cuda, jednak nie należy przesadzać z jego ilością. Zbyt zmrożone kostki, prosto z zamrażarki, mogą podrażnić cerę i ją wysuszyć. Jeśli przykładasz lód bezpośrednio do skóry, licz się z odmrożeniami. Z tej metody likwidowania pryszczy powinny zrezygnować również osoby o cerach naczynkowej i wrażliwej. Lód może prowadzić do szybkiego pękania naczynek krwionośnych, co skutkuje sińcami i przebarwieniami.

Reklama