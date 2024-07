Ciepłe buty na zimę to podstawa. Śnieg i niskie temperatury pojawiły się już za naszymi oknami, więc nie ma na co czekać. Inspirując się stylem Katarzyny Cichopek, przygotowaliśmy propozycje najmodniejszych modeli botków i śniegowców. Teraz do kupienia są w niskich cenach w sklepach takich jak Born2be, Reserved lub Sinsay na Black Friday!

W ostatnich tygodniach, za sprawą związku z Maciejem Kurzajewskim, wokół Katarzyny Cichopek pojawiło się wiele emocji. Gwiazda śledzona jest przez paparazzi, którzy nie odstępują jej na krok. Skorzystajmy więc z tych zdjęć i wykorzystajmy je do modowych inspiracji. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" tworzy kobiecie stylizacje i śledzi aktualne trendy. Tym razem naszą uwagę przyciągnęły buty, które gwiazda wybrała na pierwsze śnieżne dni.

Modelem, który gwiazda ubierała już od początku jesieni, są czarne wiązane botki. Takie botki nadają charakteru każdej stylizacji i są dość uniwersalne. Pasować będą zarówno do sukienek, jak i do spodni. Dzięki nieco grubszej podeszwie, taki model sprawdzi się też na zimowe temperatury.

EOS/mat. prasowe

Wybrałyśmy piękne botki w stylu Katarzyny Cichopek. W promocjach na Black Friday kupisz je w świetnych cenach! Przykładowo Sinsay na Black Friday wrzuciło promocję -20% na cały asortyment! Aż szkoda nie skorzystać ;)

Śniegowce można uwielbiać lub unikać za wszelką cenę – nie ma nic pomiędzy. Pomimo ich dzielącego ludzi wyglądu, przyznać trzeba, że są bardzo ciepłe. Nie mają tu konkurencji. Na pierwszy dzień ze śniegiem Katarzyna Cichopek wybrała właśnie śniegowce. Gwiazda ma brązowo-beżowy model z wyraźnymi sznurowaniami. Takie jasne kolory nadają tym butom większej lekkości i nie dominują w całej stylizacji. Zobacz, gdzie kupić podobne modele tych ciepłych butów. Na Black Friday upolujemy je w bardzo okazyjnych cenach.

EOS/mat. prasowe

Stworzenie jednocześnie ciepłej i stylowej zimowej stylizacji nie należy do najłatwiejszych. Ubrania, które ogrzeją nas w najzimniejsze dni, często są dość masywne. W ostatnich sezonach wróciła moda na modele oversize i większy modowy luz. W końcu ciepło jest najważniejsze ;)

Spójrzmy jednak na stylizacje Katarzyny Cichopek. Prowadząca "Pytanie na Śniadanie" podkreśla swoją figurę, często zobaczymy kobiecie i eleganckie looki. Wybiera przykładowo płaszcz lub kurtkę, w której jest pasek – sprawia to, że zyskamy kształty klepsydry. Inną propozycją są nieco krótsze kurtki, które wydłużą i optycznie wyszczuplą nogi. Nie zapominajmy o modnych dodatkach takich jak czapka, szalik czy botki.