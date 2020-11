Moda jesień 2020. Najmodniejsze buty na jesień według Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska od wielu lat ikona stylu i wyczucia. Zawsze wygląda stylowo i z klasą, gwiazda zazwyczaj wybiera klasyczne kreacje, które podkręca za pomocą dodatków. Za oknem jesień, my postanowiliśmy się przyjrzeć jakie buty ma w swojej szafie i znaleźć kilka par, które skradną Twoje serce.

KLASYKA SZAFY - BOTKI W STYLU SZTYBLETÓW

Według nas w tym sezonie najlepiej postawić na klasykę, która pozostanie z nami na dłużej. Proste czarne, masywne botki, to dobra inwestycja na lata, a białe sneakersy sprawdzą się o każdej porze roku.

Instagram

Małgorzata Kożuchowska wybrała klasyczne botki w stylu sztybletów na niskim obcasie. Ten model wysmukli i wydłuży nasze nogi dzięki temu, że ma spiczaste zakończenie oraz obcas, który doda nam parę centymetrów. Dodatkowym atutem jest fakt, że będzie pasował do wszystkiego, do pracy, na co dzień oraz wieczorowe wyjścia. To klasyka, która nie wyjdzie z mody nigdy, bez względu na obowiązujące trendy, sztyblety zawsze będą modne.

GORĄCY TREND - MASYWNE BOTKI

Instagram/Małgorzata Kożuchowska

To jeden z największych trendów jesieni i zimy, masywne botki na grubej podeszwie. W szafie Małgorzaty Kożuchowskiej nie mogło ich zabraknąć, wyglądają fenomenalnie z beżowym płaszczem i dreami. Gwiazda udowodniła, że będą idealne na co dzień oraz ma większe wyjścia w towarzystwie kobiecych ubrań. Poza tym, że są modne ich największą zaletą jest komfort, są wygodne i gwarantuję można przechodzić w nich cały dzień.

W MĘSKIM STYLU - SZNUROWANE BOTKI

Instagram

Wyglądają jak wyciągnięte z męskiej szafy, są proste, minimalistyczne i bardzo modne. Większość dostępnych marek ma je w swojej ofercie. My zakochaliśmy się w nich z kilku powodów, pasują zarówno do spodni jak i sukienek, stanowią mocny trend, więc nawet najprostsza stylizacja z nimi będzie modowym szaleństwem oraz są wygodne, a to jest ważne przy zakupie kolejnej pary butów. A więc jeśli nadal szukasz idealnych butów na jesień, to zwróć uwagę na sznurowane botki, gwarancja sukcesu murowana.

PROSTOTA HISTORIA-OXFORDY

Kolejne klasyki szafy, które w każdym sezonie powracają. Oxfordy buty z szafy chłopaka, to idealna alternatywa dla balerin lub mokasynów. Są modne i stylowe, mają w sobie prostotę a każda stylizacja z nimi w roli głównej staje się bardziej modna. It girls z całego świata lansują je w różnych odsłonach, od mocnych kolorów po te klasyczne w czerni. Jeśli szukasz butów, które będą dopełnieniem Twojej szafy i zostaną z Tobą na najbliższe parę lat, to rzuć na nie okiem.

BIAŁE SZALEŃSTWO-SNEAKERSY

Tych butów nie trzeba nikomu przedstawiać, to must have każdej szafy. Można je nosić cały rok, zawsze wyglądają stylowo i nonszalancko. W połączeniu z jeansami stanowią codzienny look natomiast z sukienką tworzą modą stylizację w stylu gwiazd. Sneakersy to zdecydowanie klasyka gatunku, od wielu sezonów największe domy mody mają własne modele. To świetna alternatywa dla szpilek lub botek, ponieważ żadne buty jak te nie są tak wygodne i stylowe.

A ty skusisz się na któryś z powyższych modeli? My z pewnością nie poprzestaniemy na jednej parze!