1. Otulające kapsuła od marki Lasocki

Miękkie, pikowane wykończenie oraz delikatna skóra naturalna w zestawieniu z wygodą i funkcjo-nalnością - brzmi jak idealna opcja na zimę. Marka Lasocki stworzyła lekką i przytulną kapsułę, która spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy zimą lubią czuć ciepło, a dodatkowo zwracają uwagę na bieżące trendy. Minimalistyczna kolekcja Cosy Padding nie bez powodu przypomina otulającą, puchową kołderkę. Neutralne kolory wpiszą się w każdą zimową stylizację, a płaskie perforowane podeszwy, które zagwarantują stabilizację nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Reklama

mat. prasowe/ Lasocki 279,99 zł

2. Wyostrzone zakończenie

Do tej pory traktowane jak baza kobiecej garderoby, wyszły na pierwszy plan w wielkim stylu. Botki i kozaki w szpic stały się najbardziej pożądanym, zimowym obuwiem tego sezonu. Na fali powrotu lat 90. i 2000. śmiało łączymy je ze spodniami typu cargo, oversizowym sztucznym futrem, czy nawet dresami. Nie zapominamy również o ich klasycznym wymiarze, wciąż zestawiając z eleganckimi stylizacjami do biura, czy na wieczorne wyjścia. W szerokiej ofercie CCC znajdziesz zarówno te z krótką, jak i wysoką cholewką, na niskiej kaczuszce oraz wysokiej szpilce. Wybierz te, które najlepiej pasują do Ciebie.

mat. prasowe/ Gino Rossi 429,99 zł

3. Zima w kowbojskim stylu

Inspirowane Dzikim Zachodem obuwie w tym sezonie widujemy nie tylko na wybiegu u Isabel Marant, ale i niezwykle często na ulicach największych stolic mody. Bez trudu można je również odnaleźć w asortymencie CCC. Marki Badura i Jenny Fairy przygotowały szeroki wybór tego stylowego modelu - od krótkich fasonów po te z wysoką, szeroką cholewką. Tej zimy kowbojki nosi-my niestandardowo: do nonszalanckich garniturów, długich spódnic czy nawet spodni dresowych. Inspiracji szukaj również w stylizacjach Belli Hadid, Kendall Jenner, a nawet samej Lady Di, która perfekcyjnie zestawiała je z „mom” jeansami, luźną bluzą i oversizową marynarką.

mat. prasowe/ Badura, 449,99 zł

4. Na wysokości

Obuwie na masywnej platformie i wysokim słupku wysuwa się na prowadzenie w rankingu najsilniejszych trendów tego sezonu. Ten charakterystyczny fason pojawił się ponownie w naszych sza-fach dzięki odrodzeniu mody przełomu lat 90. i 2000. Jenny Fairy, ulubiona marka influencerek, bacznie śledzi obecne trendy, dlatego w obecnej ofercie pojawiła się szeroka oferta efektownych kozaków i botków na kilkucentymetrowej podeszwie.

mat. prasowe/ Jenny Fairy 259,99 zł

5. Zimowe ocieplenie

Komfort czy styl? Ten odwieczny zimowy dylemat ma szansę znaleźć swoje doskonałe rozwiązanie w tym sezonie. Marka Jenny Fairy przygotowała szeroki wybór stylowych śniegowców, który nie tylko nie tylko wpisują się w aktualne trendy, ale i zagwarantują ciepło i wyjątkowy komfort w mroźne, zimowe dni. Puchate, lekko przeskalowane? W tym sezonie wszystkie chwyty dozwolone!

Zobacz także

mat. prasowe/ Jenny Fairy, 159,99 zł

6. Klasyka ponad wszystko

Najlepszy przepis na udaną zimową stylizację? Wybierz klasyczne botki, które idealnie dopasują się do Twojego looku. Bez względu czy zdecydujesz się na codzienną elegancję, czy wygodny casual, ponadczasowe sztyblety będą doskonałym tego uzupełnieniem. Jeśli szukasz klasyki na lata, postaw na uniwersalne fasony, doskonałe materiały i najlepszą jakość wykonania od marek Lasocki, Gino Rossi czy Badura.

mat. prasowe/ Gino Rossi 399,99 zł

7. Z militarnym akcentem

Militarne botki na dobre zagościły w naszych szafach, każdego sezonu przyjmując indywidualną formę. Tej zimy główną rolę grają mocne fasony uzupełnione o mocne żłobienia i solidną cholewkę. Doskonale odnajdą się w codziennych stylizacjach, przełamując rownież eleganckie looki. Szukasz klasyki z modowym akcentem? Zwróć uwagę na te z kontrastująca podeszwą!

mat. prasowe/ Badura, 322,99 zł

8. Energetyzujący miks

Minimalizm w połączeniu z maksymalizmem to przepis na efekt „wow”. Szczególnie jeśli mówimy o zimowym obuwiu na sezon 2022/23. Kiedy do łask powróciły mini sukienki i spódniczki, powstała idealna przestrzeń dla przeskalowanych kozaków. Modele za kolano mogą grać pierwsze skrzypce w stylizacji, jak również stanowić idealne tło dla modowych looków. Gdzie szukać idealnych modeli? W tej kwestii nie zawodzi marka Jenny Fairy, która bezbłędnie wyłapuje najgorętsze trendy sezonu!

mat. prasowe/ Badura 449,99 zł

9. Imprezowy sezon czas start

Nie zapominajmy, że sezon zimowy nie wymaga jedynie ciepłego, funkcjonalnego obuwia. Wielkimi krokami zbliżają się wyjątkowe okazje, które wymagają odpowiedniej oprawy. Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się modowe wybory influencerki Lili Janowskiej z kolekcji kapsułowej „Let’s Party”. Sylwestrowy look idealnie dopełni obuwie na solidnej platformie, w supermodnym stylu y2k. Połyskujące kozaki w najmodniejszych kolorach sezonu czy zapinane na kostce czółenka zdobione kryształkami? Dobierz do nich torebkę wysadzaną dżetami i słodki, imprezowy look w klimacie barbie core gotowy.

mat. prasowe/ Gino Rossi 429,99 zł zł

10. Obuwie do zadań specjalnych

Dla wszystkich miłośniczek górskich wędrówek i nie tylko. Buty trekingowe to doskonałe rozwiązanie na śnieg, mróz i ciężkie warunki atmosferyczne. Funkcjonalna podeszwa, wygodna, miękka cholewka i nieprzemakalny materiał to podstawa. W tym sezonie z pomocą przychodzi marka Sprandi z szeroką ofertą obuwia do zadań specjalnych. Jeśli chcesz wystylizować je na co dzień, podejrzyj koniecznie jak robią to Skandynawki, które na dobre zamieniły klasyczne botki na su-permodne buty trekingowe!

mat. prasowe/ Sprandi, 199,99 zł

Obuwie dostępne jest w salonach stacjonarnych CCC, w aplikacji mobilnej oraz na ccc.eu.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki CCC