Joanna Horodyńska pokochała mokasyny na klocku marki Gucci! Stylistka często używa ich do swoich stylizacji i trzeba przyznać, że są bardzo efektowne. Równie imponująca jest ich cena - blisko 2700 złotych! Spokojnie, my znaleźliśmy niemal identyczne dużo taniej! Podobne buty sa hitem w sieciówkach i sklepach internetowych, a najtańsze jakie znaleźliśmy kosztują 119 złotych! Do wyboru macie mnóstwo kolorów od klasycznego beżu po modny bordo.

Sprawdźcie koniecznie, gdzie szukać butów w stylu Gucci, które ma Joanna Horodyńska!

