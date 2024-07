W ostatnim odcinku naszego cyklu o swoich wiosennych inspiracjach opowiada Kasia z bloga www.jestemkasia.com. Co blogerka będzie nosić w tym sezonie?

Wiosna to idealny moment na eksperymentowanie z warstwami. Długi sweter w połączeniu ze skórzaną ramoneską i fantazyjnie zawiązanym szalikiem, w akompaniamencie ulubionych jeansów oraz klasycznych butów to mój przepis na udaną wiosenną stylizację. Nie przepadam za kolorami, dlatego staram się wybierać ubrania i dodatki w stonowanych barwach. Motyw, który najczęściej gości w moich stylizacjach? Supermodne w tym sezonie paski! Do tego kreska na powiece, usta w kolorze nude - i jestem gotowa na długo wyczekiwaną wiosnę!

www.jestemkasia.com

Kurtka - Levi's

Sukienka w paski - Marco O'Polo

Kamizelka - Solar

Buty - Reebok

Okulary - Celine

Torebka - Craie

Czapka - American Apparel

Stylizację blogerki zobaczycie już 11 kwietnia w magazynie Party!