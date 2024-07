Przed wami kolejna odsłona cyklu, w którym blogerki modowe pokazują swoje wiosenne inspiracje! Zobaczcie, co w nowym sezonie zachwyciło Meri Wild z bloga www.meriwild.blogspot.com. Stylizację blogerki zobaczycie już 11 kwietnia w magazynie Party!

Reklama

W modzie najbardziej lubię możliwość eksperymentowania i odkrywania rzeczy na nowo. Elementy, które stale goszczą w mojej garderobie to skórzana ramoneska i biały top. Są one solidną bazą do tworzenia codziennych i wieczorowych stylizacji.

Od kilku sezonów moim ulubionym trendem jest łączenie elegancji ze sportowym szykiem. Garnitur w połączeniu z Superstarami? Dlaczego nie! Co więcej, jestem fanką jeansu pod każdą postacią, dlatego wiosną i latem na pewno nie zabraknie go w mojej garderobie.

Do prostych stylizacji będę dobierać ciekawe i modne dodatki oraz minimalistyczną biżuterię. Wśród obecnych trendów szczególnie podobają mi się motywy japońskie oraz lata siedemdziesiąte!

Zobacz także

Magdalena Kwiatkowska, Meriwild - www.meriwild.blogspot.com

Zobacz: Blogerki modowe prezentują swoje wiosenne inspiracje! Co w tym sezonie będzie nosić Style On?

Skórzana ramoneska – New Look

Sukienka – Topshop

Jeansowa spódnica – Zara

Torebka – Karl Lagerfel

Spódniczka – Adidas Originals

Bluza – Adidas Originals

Buty – Adidas Superstar

Kolczyki – Topshop

Zegarek – Daniel Wellington

Naszywki - Stradivarius

Reklama

Stylizację blogerki zobaczycie już 11 kwietnia w magazynie Party!