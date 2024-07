1 z 8

Na gali rozdania Telekamer 2017 Agnieszka Cegielska prezentowała się wspaniale - elegancki i niezwykle uwodzicielski look, inspirowany stylem największych gwiazd Hollywood, był strzałem w dziesiątkę! Współprowadząca imprezę założyła kreację w intensywnym odcieniu fuksji zaprojektowaną przez duet Bohoboco. Do sukni z seksownymi wycięciami i wysokim rozporkiem gwiazda dobrała czarne dodatki: sandałki na szpilce oraz torebkę-puzderko. Eleganckiego sznytu dodała duża, mieniąca się biżuteria: długie kolczyki Uzreai oraz srebrna bransoleta Apart.

Stylizację wspaniale uzupełnił delikatny makijaż w odcieniach różu oraz ultra kobieca fryzura. Look Agnieszki Cegielskiej to świetna inspiracja na walentynkową stylizację - każdy mężczyzna będzie oczarowany!

