Dziewczęca stylizacja Pauliny Krupińskiej to świetna inspiracja na walentynkową randkę! Ubrania i dodatki w stylu gwiazdy znajdziesz w sieciówkach (H&M, Zara, Reserved, Mohito, Uterqüe) oraz w sklepach internetowych, bo pastelowy róż wciąż ma duże grono wielbicielek - wśród fashionistek i... projektantów! To idealne wyjście dla tych z was, które tego wieczoru chcą postawić na kolor, ale nie przepadają za czerwienią.

Pamiętaj, by nie „przesłodzić’’ - do pudroworóżowej sukienki dobierz akcesoria w nieco mocniejszych kolorach. Unikaj czerni - to modne kilka sezonów temu połączenie nie sprawdza się najlepiej!

Aby podkreślić wyjątkowy charakter walentynkowej stylizacji wybierz elegancką, lecz wciąż „lekką’’ dziewczęcą fryzurę - lekko natapirowany wysoki koczek sprawdzi się idealnie. Look świetnie uzupełni makijaż delikatnie podkreślający oczy. Nie przesadź z różem - subtelny odcień na ustach i policzkach wystarczy! Zobacz, jak stworzyć idealny na walentynkową randkę look w stylu naszej miss!

