Agata Kulesza gra główną rolę w zbierającym świetne recenzje i nagradzanym filmie "Moje córki krowy". Na premierze obrazu w Warszawie aktorka pojawiła się w wyjątkowej stylizacji. Jej głównym składnikiem był dwuczęściowy garnitur z dopasowaną, zapinaną na jeden guzik marynarką. Bardzo podobał nam się jego piękny, bordowy kolor. Modny w tym sezonie! (zobacz: Katarzyna Zielińska w bordowym płaszczu. A ty zdecydujesz się na ten kolor? SHOPPING). Nasze wątpliwości budzi natomiast szerokość nogawek spodni. Uważamy, że deformują sylwetkę aktorki. Wąskie spodnie byłyby chyba lepsze... Zgadzacie się z nami?!

Agata Kulesza na premierze filmu "Moje córki krowy"

Aktorka postawiła na eleganckie dodatki: czarną torebkę i subtelną biżuterię.

