Agata Kulesza, Anna Wendzikowska, Karolina Szostak, Katarzyna Hermna, Joanna Opozda, Mateusz Hładki, Gabriela Muskała, Agata Załęcka, Joanna Majstrak, Krystian Kukułka czy Magdalena Waligórska pojawili się na premierze filmu "Moje córki krowy" na warszawskiej Sadybie.

"Moje córki krowy" to historia dwóch sióstr, które postawione w trudnej sytuacji życiowej zmuszone są współdziałać, mimo wzajemnej niechęci. Marta (Agata Kulesza) odniosła sukces w życiu, jest znaną aktorką, gwiazdą popularnych seriali. Nie może jednak ułożyć sobie życia prywatnego. Samotnie wychowała dorosłą już córkę. W przeciwieństwie do swojej silnej i dominującej starszej siostry, Kasia (Gabriela Muskała) jest wrażliwa i ma skłonność do egzaltacji. Pracuje jako nauczycielka, jej małżeństwo jest dalekie od ideału. Mąż Kasi to życiowy nieudacznik, który bezskutecznie poszukuje pracy. Siostry nie przepadają za sobą, ale nagła choroba matki zmusza je do wspólnego działania. Reżyseria - Kinga Dębska.

