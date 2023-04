We wtorek, 11 kwietnia, odbyła się premiera długo wyczekiwanego komediowego formatu Prime Video "LOL: Kto się śmieje ostatni". Na evencie nie zabrakło uczestników programu, w tym Michała Szpaka, który na ściance pozował w transparentnym topie i wyszukanych okularach. Kto jeszcze pojawił się na imprezie?

Gwiazdy na premierze "LOL: Kto się śmieje ostatni"

We wtorek nasze rodzime gwiazdy nie mogły narzekać na brak okazji do pokazania się na salonach. Podczas gdy Agnieszka Woźniak-Starak wraz z innymi pojawiła się na premierze filmu "Skołowani", 11 kwietnia premierę miał jeszcze jeden komediowy format. Mowa o show Prime Video - "LOL: Kto się śmieje ostatni". Na evencie nie zabrakło przede wszystkim prowadzącego program - Cezarego Pazury, który wraz z żoną ochoczo pozował na czerwonym dywanie.

Zarówno Cezary Pazura, jak i jego ukochana - jak na prawdziwą power couple przystało - postawili na bliźniacze stylizacje z bazowymi, białymi koszulkami w rolach głównych. Aktor zdecydował się na jeansowe spodnie, białe sneakerksy i skórzaną kurtkę, jego żona postawiła na look stylo clean girl.

Biały top z deloltem w serek, Edyta Pazura zestawiła z klasyczną czarną marynarką, eleganckimi shortami, czarnymi rajstopami i pasującymi do całości loafersami, które połączyła z białymi skarpetkami.

Na czerwonym, a właściwie błękitnym dywanie, tego wieczoru nie zabrakło także uczestników "LOL: Kto się śmieje ostatni", w tym Michała Szpaka. Wokalista, znani nie tylko z ogromnego talentu, niezwykłej charyzmy, ale też zamiłowania do bawienia się modą tego wirczoru postawił na czarny total look. Modne spodnie typu flare zestawił z botkami na platformie. Do tego transparentny, cielisty top, wysadzany kryształkami, marynarka w paski, perłowa biżuteria i wyszukane okulary.

Na premierze pojawiła się także biorąca udział w show Agata Kulesza. Gwiazda postawiła na czarny total look. Oversizową sukienkę do połowy łydki zestawiła z luźnym kardiganem. Do tego czarne kozaki na obcasie i minimalistyczna biżuteria.

Z kolei Katarzyna Pakosińska tego wieczoru postawiła na seledynową zieleń. Luźny garnitur połączyła z topem w tym samym odcieniu. Do tego imponująca, kwiecista ozdoba w postaci różowej broszki i kolorowe czółenka.

W programie prowadzonym przez Cezarego Pazurę dziesięcioro artystów oraz komików zostanie odizolowanych od świata zewnętrznego. W tym czasie bohaterowie będą starali się rozśmieszyć konkurentów, sami jednak nie będą mogli się zaśmiać. W gronie uczestników rywalizujących o 100 tysięcy złotych na dowolny cel charytatywny oprócz Michała Szpaka, Agaty Kuleszy i Katarzyny Pakosińskiej znaleźli się także Adam Woronowicz, Czarek Jóźwik, Aleksandra Adamska, Bartosz Gajda, Michał Meyer, Robert Motyka oraz Wiolka Walaszczyk.

