Agata Kulesza to aktorka, która jest doceniana na arenie międzynarodowej już od jakiegoś czasu. Jednak dopiero po filmie "Ida" i jego Oskarze dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego posypały się dla Kuleszy poważne propozycje od zachodnich producentów. I teraz zagra dużą rolę w hollywoodzkiej produkcji!

Kulesza w filmie z Jimem Carreyem

Jak się dowiedzieliśmy, Agata Kulesza zagra w amerykańskim filmie u boku samego Jima Carreya! Film będzie kręcony w Krakowie, a jego tytuł to „True Crimes”. Oprócz Jima Carreya i Agaty Kuleszy zobaczymy w nim również Charlotte Ginsbourg. Z polskich gwiazd mniejsze role mają też zagrać Robert Więckiewicz i Maja Ostaszewska.

Zdjęcia mają ruszyć już w przyszłym tygodniu!

O czym będzie film "True Crimes"?

Scenariusz do filmu "True Crimes" został oparty na opublikowanym w 2008 roku w New Yorkerze artykule Davida Granna. Bohaterem filmu jest Jacek Wróblewski, detektyw w średnim wieku, który rozwiązuje sprawę morderstwa na podstawie wskazówek zawartych w książce. Okazuje się, że morderstwo jest bardzo podobne do tego, które zostało opisane w kryminale.

To prawdziwy sezon na amerykańskie filmy kręcone w Polsce. Jak już pisaliśmy, Małgorzata Kożuchowska i Weronika Rosati też grają w amerykańskiej produkcji.

I tylko trzeba się z tego cieszyć.

