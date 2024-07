Włosy średniej długości można w łatwy i szybki sposób spiąć, by diametralnie zmienić swój wygląd – wszelkiego rodzaju koki i węzły nadadzą twarzy bardziej oficjalny wyraz, a delikatne podpięcia urozmaicą fryzurę. Szybkie upięcia włosów do ramion zrobisz w kilka minut.

Włosy do ramion – oficjalny wysoki węzeł

Wysoki węzeł to jedno z najpopularniejszych upięć włosów do ramion – można je zobaczyć nie tylko na ulicy, ale także i na wybiegach. Świetnie sprawdzi się do pracy nawet na spotkania biznesowe – możesz pozostawić wystające kosmyki (w wersji swobodniejszej) lub dokładnie zaczesać i podlakierować włosy, by były gładkie (w wersji bardziej oficjalnej).

To upięcie włosów do ramion jest banalnie proste:

zaczesz włosy do góry,

chwyć włosy, jakbyś chciała zrobić koński ogon,

skręć włosy na całej długości,

zaplataj włosy na czubku głowy – warstwa po warstwie,

zwiąż cienką gumką w kolorze włosów i podepnij wsuwkami.

Włosy do ramion – wersja rozważna i romantyczna

Ekspresowa fryzura, która sprawdzi się i do pracy, i na prywatne wyjście. Jest tylko jeden warunek: włosy nie powinny być mocno wycieniowane:

uczesz włosy,

z przodu po obu stronach przedziałka odbierz po pasemku,

pasemka odgarnij do tyłu i zwiąż cienką gumką (jeśli są grubsze) lub zepnij wsuwką (jeśli są cieńsze).

