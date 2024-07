Fryzury na bok, zarówno z włosów długich jak i krótkich są bardzo uniwersalne i pasują każdemu bez względu na kształt twarzy.

Fryzury na bok – jak zrobić idealny przedziałek na bok?

Do zrobienia idealnie prostego przedziałka najlepiej używać grzebienia ze szpikulcem lub o szeroko rozstawionych zębach. Dokładnie rozczesujemy (mokre, świeżo umyte) włosy i końcem grzebienia robimy linię na wysokości środka lewej lub prawej brwi. Oczywiście przedziałek może być „głębszy” wszystko zależy od potrzeb. Odrywamy grzebień i rozkładamy włosy na boki. W celu utrwalenia fryzury dobrze jest delikatnie spryskać włosy lakierem albo wetrzeć w nie odrobinę pianki. Ciekawym wariantem przedziałka na włosach jest przedziałek w kształcie zygzaka. Jego zrobienie nie jest trudne a polega na zrobieniu zygzaka szpikulcem lub jednym zębem grzebienia. Należy pomóc sobie palcami, aby włosy się nie splątały. Taki przedziałek doda niecodziennego charakteru każdej fryzurze. Przedziałek zrobiony po prostu palcami daje wrażenia artystycznego nieładu na głowie, który doskonale sprawdza się w kwiecistych i zwiewnych stylizacjach. Mimo, że przedziałek na bok jest prosty do zrobienia, to ma wiele wariantów i istnieje kilka głównych typów fryzur na bok.

Fryzury na bok – romantyczna, rockowa, grzeczna i preppy

Stylizacja rockowa polega na lekkim natapirowaniu włosów po zrobieniu przedziałka. Lekko „nadmuchane” przy przedziałku włosy spinamy w luźny kok lub wysoki kucyk.

Nonszalancka fryzura dla włosów długich lub półdługich

Fryzura z długich lub półdługich włosów z przedziałkiem na bok to hit ostatnich lat. Takie uczesanie kochają gwiazdy oraz wszystkie kobiety ceniące sobie eleganckie, ale lekko nonszalanckie stylizacje. Włosy najlepiej odgarniać ręką, by swobodnie opadały na ramiona. Przedziałek może być nierówny, zrobiony palcami, najlepiej na wysokości końca łuku brwiowego. Taka fryzura doskonale sprawdza się zarówno na co dzień jak i na specjalne okazje.

Preppy – fryzura na luzie

Można też zaczesać włosy na gładko i spiąć fantazyjną dużą spinką. Włosy z boku, z którego są odgarnięte najlepiej zaczesać za ucho i spiąć wsuwką. Dzięki czemu uzyskamy fryzurę w stylu preppy – amerykańskiego luzu. Takie uczesanie można wykonać zarówno na włosach długich, jak i półdługich. Sprawdzi się ona również na włosach krótszych.

Romantyczny kucyk lub warkocz z boku głowy

Romantyczny wygląd uzyskamy spinając włosy w luźny kucyk na karku, zaplecenie warkocza z boku też jest ciekawym rozwiązaniem. Taka fryzura tworzy lekko zaokrągloną formę. Uczesania w tym stylu najlepiej utrwalać lakierem do włosów, ponieważ zbyt wiele swobodnie opadających kosmyków bardzo szybko zrujnuje olśniewający efekt.

Do stylizacji włosów zaczesanych na bok możemy używać kolorowych spinek, gumek, kokardek a nawet aksamitnych cienkich opasek.