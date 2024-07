Zobacz zwiastun trzeciego odcinka "Przyjaciółek". A co wydarzy się w odcinku?

Patrycja wybiera się do parku. Ma nadzieję, że znowu spotka to Tomka. Gdy jest już zmęczona jeżdżeniem w kółko, on się pojawia. Spędzają kilka chwil w parku, zajadając lody i umawiają się na kolejne spotkanie. Michał (Marcin Rogacewicz) widzi nieznajomego przy rowerze Patrycji i postanawia interweniować. Zuza podejmuje decyzję, że będzie starać się o dziecko. Anka nie może patrzeć na snującą się całymi dniami po domu Julkę (Nicole Bogdanowicz). Anka postanawia znaleźć córce pracę. Julka zatrudnia się w salonie Sebo (Modest Ruciński). Inga dowiaduje się, że Andrzej i Anita chcą zabrać Hanię za granicę na rok, ponieważ Anita zaczyna tam pracę. Inga jest wściekła na Andrzeja, który nic jej nie powiedział o swoich planach.

Czy Inga (Małgorzata Socha) zgodzi się, aby Hania wyjechała z Andrzejem (Adam Adamonis) i Anitą (Sylwia Juszczak) na rok do Nowego Jorku? Patrycja (Joanna Liszowska) liczy na kolejne spotkanie z Tomkiem (Michał Czernecki). Czy odważy na pierwszy krok? Zuza (Anita Sokołowska) za wszelką cenę chce zostać matką. Co na to Janek (Marek Bukowski)? Inga, Patrycja i Zuza spotykają się na grillu u Anki (Magdalena Stużyńska - Brauer), do grona przyjaciółek dołącza również Dorota (Agnieszka Sienkiewicz).

Trzeci odcinek ósmej serii "Przyjaciółek" już dziś, o godz. 21.10 w Polsacie.

