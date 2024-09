Zygmunt Solorz, jeden z najbogatszych Polaków i założyciel Cyfrowego Polsatu, zdecydował się publicznie odnieść do narastającego konfliktu rodzinnego. Od wielu miesięcy pojawiały się spekulacje dotyczące relacji Solorza z dziećmi: Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą Żak. Konflikt nabrał rozgłosu, gdy dzieci miliardera oskarżyły go o brak kontaktu oraz wyraziły niezadowolenie z wpływu, jaki na ojca ma jego obecna żona.

Reklama

Zygmunt Solorz usunie dzieci z firmy

Dzieci Solorza zaczęły publicznie wypowiadać się na temat złych relacji z ojcem, co zszokowało opinię publiczną. Twierdziły, że ich ojciec nie utrzymuje z nimi żadnego kontaktu i jest pod wpływem swojej drugiej żony, co miało doprowadzić do oddalenia od rodziny. Te medialne doniesienia wywołały wiele pytań o przyszłość grupy Polsat oraz o wpływ sytuacji rodzinnej na zarządzanie spółkami Solorza.

W odpowiedzi na te zarzuty, Zygmunt Solorz podjął radykalne kroki – miał odwołać swoje dzieci z ważnych stanowisk w strukturach Grupy Polsat Plus! Jego decyzja została podyktowana troską o stabilność zarządzania firmą oraz uniknięciem eskalacji rodzinnych napięć, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność spółek. Solorz stwierdził, że ich dalsza rola w zarządzaniu firmą nie jest korzystna ani dla nich, ani dla przedsiębiorstwa. Do listu Solorza dotarła redakcja „Presserwis”.

Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi — z częścią z nich jestem związany od początków działalności, część co naturalne to osoby nowe. Byli i są wśród nich wysokiej klasy menedżerowie i tysiące świetnych pracowników. W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości — napisał w oświadczeniu.

Postanowiłem zatem zmienić tę sytuację i podjąć działania, w celu odwołania w najbliższych tygodniach moich dzieci z władz odpowiednich spółek – zapowiedział.

Zapewniam, że będę nadal wraz z Wami tworzył i rozwijał nasze firmy. Dziękuję Wam za Waszą dotychczasową pracę, pełną zaangażowania, często na pewno ciężką, ale dającą świetne efekty. Ponadto deklaruję, że będę aktywnie pracował na rzecz i w celu rozwoju Grupy Polsat Plus z korzyścią dla jej akcjonariuszy i dla Was — pracowników Grupy Polsat Plus — dodał.

Pomimo trudnej sytuacji rodzinnej, Zygmunt Solorz podkreślił, że zamierza kontynuować pracę nad rozwojem Polsatu i całej grupy kapitałowej. Nie zamierza wycofywać się z biznesu, choć relacje z dziećmi pozostają napięte. Jak stwierdził, podejmuje działania, które mają na celu ochronę interesów firmy i zapewnienie jej dalszego dynamicznego rozwoju.

Mimo kontrowersji, Solorz zachowuje pełną kontrolę nad swoją biznesową przyszłością, co ma kluczowe znaczenie dla rynkowej pozycji Polsatu.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Czy imperium Zygmunta Solorza jest zagrożone? Wypłynęły niepokojące informacje