Wiosną na antenie Polsatu pojawi się jubileuszowy 25. sezon „Przyjaciółek”. Twórcy zadbali o to, by fani popularnego serialu się nie nudzili. Mowa nie tylko o wątkach fabularnych, ale także nowej bohaterce. Plotki o pojawieniu się kolejnej gwiazdy w produkcji okazały się prawdziwe. Wiemy już oficjalnie, że do obsady dołączyła Natalia Rybicka. Aktorka wcieli się w rolę swojej imienniczki i może mieć ona szczególny wpływ na życie jednej z najważniejszych postaci. Okaże się kolejną przyjaciółką, a może wręcz przeciwnie – rywalką?

Natalia Rybicka w obsadzie „Przyjaciółek”. Namiesza w życiu Ingi

Serial "Przyjaciółki" powraca z jubileuszowym 25. sezonem, a do jego obsady dołącza Natalia Rybicka. Aktorka wcieli się w postać o imieniu Natalia, która niespodziewanie pojawi się w życiu Ingi (granej przez Małgorzatę Sochę). Jej obecność wywoła sporo emocji i nieoczekiwanych wydarzeń. Może mieć wpływ również na Ankę, Patrycję i Dorotę. Czy będzie kolejną ulubienicą widzów? O Natalii jak na razie wiemy tyle, że ma bardzo tajemniczą naturę i może nas często zaskakiwać. Jak szybko twórcy ujawnią jej sekrety? To się okaże.

Kim jest Natalia Rybicka, nowa gwiazda „Przyjaciółek”?

Natalia Rybicka to polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna. Urodziła się 1 października 1986 roku w Warszawie. Jest absolwentką Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i od lat związana jest z polskim kinem oraz sceną teatralną. Zdobyła popularność dzięki roli Agaty Rowickiej w serialu „Samo życie” (2005–2010). Wystąpiła także w wielu innych produkcjach, takich jak:

„Blondynka” – jako Sylwia Kubus, główna bohaterka w 6. sezonie,

„Na dobre i na złe”,

„Czas honoru”,

„Diagnoza”,

„Czarny Mercedes” (2019) – thriller w reżyserii Janusza Majewskiego,

„Syberiada polska” (2013) – dramat historyczny,

„Żurek” (2003) – rola, za którą otrzymała nominację do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Warto przypomnieć, że wiele dzieje się również w życiu osobistym aktorki. Ostatnio przekazała radosną nowinę. Natalia Rybicka pokazała ciążowy brzuszek na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu i wywołała spore zamieszanie.

O czym jest serial „Przyjaciółki”?

Serial "Przyjaciółki" to popularna polska produkcja emitowana na antenie Polsatu od 2012 roku. Opowiada o losach czterech kobiet, które pomimo różnych doświadczeń życiowych i przeciwności losu, wspierają się i pielęgnują swoją przyjaźń. Głównymi bohaterkami serii są Inga Gruszewska (Małgorzata Socha), samotna matka, która stara się ułożyć życie po rozstaniu z mężem; Patrycja Kochan (Joanna Liszowska) – fryzjerka, pełna energii i ciepła, ale zmagająca się z trudnościami w związkach; Anka Strzelecka (Magdalena Stużyńska) – prawniczka, która przeżyła trudne chwile w małżeństwie i odnajduje nową drogę w życiu; Dorota Grabowska (Agnieszka Sienkiewicz) – przebojowa i pewna siebie kobieta, która nie boi się mówić, co myśli.

Wiosną tego roku ukaże się 25. sezon „Przyjaciółek”, który - jak zwykle - będzie emitowany w Polsacie.

