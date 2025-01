Izabela Macudzińska zyskała rozpoznawalność za sprawą programu "Królowe życia", gdzie pokazywała swoje luksusowe życie u boku ukochanego męża, Patryka Borowiaka, oraz córki Elizy. Gdy format zdjęto z anteny, zaczęła pojawiać się w podobnym show, "Diabelnie boskie". Dzięki temu jej rozpoznawalność tylko rosła. Iza przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że w mediach, choć nadal pokazuje wystawne życie, stara się nie ukrywać również trudniejszych momentów. Tym razem w rozmowie z naszym reporterem wspomniała dzień wyprowadzki córki.

2024 rok był przełomowy dla całej rodziny Izabeli Macudzińskiej, a w szczególności jej córki, Elizy Macudzińskiej, która w wieku zaledwie 16 lat wyniosła się z domu. I to do zupełnie innego miasta. Nastolatka zaangażowała się w projekt Teenz, w którym wraz z grupą innych osób tworzy filmiki na YouTube. Wszyscy zamieszkali w willi w Warszawie, co naturalnie wiązało się z tym, że Iza i Patryk nie mogą już tak często widywać ukochanej córki.

Na początku tata mówi: ''ale jaki projekt, o co chodzi?'' Bo on nie zna się na tym. Moi rodzice też działają w Internecie i wiedzą, na czym to polega, znają się na tym, też czasami pomagają w tym, jak mam problemy. Ale nie wiedzieli, o co chodzi z jakimś projektem, bo to jest takie bardziej młodzieżowe. Ale jak im opowiedziałam, to najpierw zareagowali: będę musiała się przeprowadzić z dala od domu i to jest tak daleko i mieli takie ''przykre to jest, że w tak wczesnym wieku''

wspomniała Eliza w jednym z wywiadów dla Party.pl.