Mamy zwiastun, opis i zdjęcia z drugiego odcinka serialu "Przyjaciółki"! Co wydarzy się w czwartkowym odcinku? Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) usłyszała od lekarza, że jeszcze może zajść w ciążę! Paweł (Bartek Kasprzykowski) czeka w łóżku na powrót Anki, licząc na romantyczną noc. Po jej powrocie gorący pocałunek przerywa dzwonek do drzwi. Przyjechał Leszek (Przemysław Sadowski), a Paweł nie ukrywa zazdrości.

Co u Zuzy (Anita Sokołowska)? W drodze na obiad do Stefy (Dorota Kolak) pani prezes spotyka przyjaciela z dzieciństwa, który podobnie jak ona spieszy się na obiad do swojej mamy. Ku jej zdziwieniu, Jasiek (w tej roli do obsady serialu dołącza Marek Bukowski) i jego mama pojawią się na obiedzie u Stefy.

Słomiana wdowa, czyli Patrycja (Joanna Liszowska), umawia się z Sebo (Modest Ruciński) na kolację, żeby omówić szczegóły jej powrotu do pracy. Po kolacji Sebo odprowadza Patrycję, żegnając ją pocałunkiem…

W serialu zobaczymy również Kamila Kulę, który zagra weterynarza. I skradnie serce jednej z bohaterek...

