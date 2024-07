1 z 5

Marek Bukowski dołącza do obsady "Przyjaciółek"! Kogo zagra przystojny aktor? Bukowski wcieli się w postać Jaśka, przyjaciela z dzieciństwa Zuzy (Anita Sokołowska). Bohaterowie przypadkowo spotkają się na stacji benzynowej.

Nowy, siódmy już sezon Przyjaciółek zobaczymy już w marcu 2016 roku. Do obsady serialu dołączy znany wszystkim Marek Bukowski. Fanki uwielbiają go za rolę doktora Piotra Gawryło w „Na dobre i na złe”. Choć w ostatnim sezonie wraz z żoną Haną (Kamilla Baar) wyjechał do Izraela, Bukowski zapowiedział, że wróci na plan hitowej produkcji. Widzowie zobaczą go również w komedii „Słaba płeć?”. Czy 2016 rok będzie należał do niego?

