Witold Pyrkosz zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Wybitny aktor, "król polskich seriali", miał 90 lat! Od jakiegoś czasu gwiazdor przebywał w szpitalu ze względu na zapalenie płuc. Niestety, organizm nie pokonał choroby.

Pyrkosz miał na koncie setki świetnych ról w filmach i serialach, ale w sercach wielu widzów został zapamiętany jako ciepły i kochany senior rodu Mostowiaków, Lucjan, w serialu "M jak miłość". Co dalej z jego postacią?

Witold Pyrkosz w serialu "M jak miłość" grał od samego początku, czyli od 17 lat. Widzowie nie wyobrażają sobie tej produkcji bez Lucjana Mostowiaka, seniora rodu, który znany był m.in. z poczucia humoru. Na fanpejdżu "emki" pojawiła się informacja, do kiedy będziemy mogli oglądać postać Pyrkosza na ekranie. Okazuje się, że aż do października:

Był z nami od samego początku... od 17 lat. Wspierał swoim talentem, przyjaźnią, tym, że po prostu był. Na zawsze pozostanie w naszych sercach, a na ekranach telewizorów będziemy mogli oglądać Go aż do października.

Karolina Baranowska z PR-u MTL MAXFILM MTL Maxfilm, firmy produkującej serial, mówi zaś:

Witolda Pyrkosza będzie można oglądać w „M jak miłość” jeszcze przez kilka tygodni (najbliższy odcinek z jego udziałem jest w emisji jutro tj. 25 kwietnia). Dopiero jesienią widzowie pożegnają się ostatecznie z postacią Lucjana Mostowiaka. Szczegółów nie mogę w tej chwili podać, bo trwają prace nad zmianą gotowych już wcześniej scenariuszy. Do zeszłego tygodnia ekipa miała dłuższą przerwę w pracy - jak co roku w oczekiwaniu na wiosnę - i nikt z nas nie spodziewał się, że aktor nie pojawi się już na planie.

Witold Pyrkosz już jakiś czas temu mówił o tym, co wydarzy się z jego postacią, jeśli umrze:

Ze scenariusza czytam tylko swoje role. Na planie "M jak miłość" wszyscy przyzwyczaili się już do tego. Bo niby po co mam to czytać? Co to za literatura? Za chwilę i tak Lucjan zginie, albo umrze śmiercią naturalną i odbędzie się piękny pogrzeb, a życie innych bohaterów i tak będzie się dalej toczyć - stwierdził Pyrkosz w wywiadzie dla Świat i Ludzie w 2015 roku.