9 lipca media obiegła smutna informacja o śmierci aktora Jerzego Stuhra. Wybitny aktor zmarł w wieku 77 lat. Widzowie kochali go za takie filmy jak: "Seksmisja", "Tydzień z życia mężczyzny", czy "Kiler". Pierwszą rolę filmową zagrał w 1976 roku. Niewątpliwie zapisał się w historii polskiego kina.

Plejada gwiazd polskiej sceny, po tym jak dowiedziały się o smutnej wiadomości, że Jerzy Stuhr nie żyje, postanowiła pożegnać aktora. Wśród nich znalazły się Krystyna Janda, Jurek Owsiak, Patrycja Markowska, czy Ewa Skibińska.

Umarł Jerzy Stuhr! Nie żyje jeden z największych! Z osiągnięciami i życiem, którym mógłby obdarować kilka, a nawet kilkanaście osób. Człowiek niezwykły. Przyjaciel ludzi, świata, zwierząt, dzieci. Wybranek boga sztuki, aktorstwa, reżyserii. Także Wielki nauczyciel. Sztuki i życia. Jego radość życia, poczucie humoru, wyobraźnia było dobrem publicznym, na szczęście. Był drogocennym partnerem reżyserów filmowych i teatralnych. Jego role nadawały blask, siłę i sens wszystkiemu, co powstawało. Kochany przez widzów, ludzi, rodzinę, partnerów scenicznych, przyjaciół w Polsce i na całym świecie, studentów, młodzież aktorską. (...) Marzył, żeby umrzeć na scenie i prawie tak się stało. Do ostatnich sił grał, ostatni spektakl Teatru Polonia, który wyreżyserował i grał, Jego wielki sukces „Geniusz” tak się złożyło, że zagrał w ukochanym Krakowie. (...) Nie zapomnimy nigdy. Tuż przed pójściem do szpitala westchnął tylko: „Chciałbym raz jeszcze zobaczyć Wybrzeże Amalfi” Jurku mój Kochany! Przyjacielu! Kochany Mój. Odpoczywaj w spokoju, zostawiłeś Świat, Polskę i nas innymi. Lepszymi

- pożegnała Jerzego Stuhra Krystyna Janda.