Witold Pyrkosz, niezapomniany Lucek z "M jak miłość", serialowy mąż Teresy Lipowskiej, nie żyje. Aktor zmarł w wieku 90 lat. Wiadomo, że przez ostatnie tygodnie leżał w szpitalu, jego stan był ciężki - o czym mówiła m.in. Ilona Łepkowska. Mimo to, każdy wierzył że przyjdzie cud i stan aktora się poprawi.

Przez 17 lat Witold Pyrkosz był związany z rolą Lucjana z "M jak miłość", grał udane małżeństwo z Teresą Lipowską, serialową Barbarą. Jak Witolda Pyrkosza wspomina Teresa Lipowska? Czego będzie jej najbardziej brakować?

Dużo wiedzieliśmy o sobie. On się do mnie czasem otwierał, a był to bardzo zamknięty człowiek. Witold Pyrkosz był profesjonalistą – na nic nie narzekał, nie skarżył się, jeśli na planie były trudne warunki - tak mówiła o Pyrkoszu Teresa Lipowska dla TVP.

Aktorzy mieli do siebie ciepły stosunek, wspierali się wzajemnie i byli przyjaciółmi również w życiu prywatnym.

Scenariusz pozwolił nam mieć do siebie ciepły stosunek – umieć się pogłaskać, mieć powiedzieć sobie – w wieku 80, 90 lat – »ja cię kocham«. Teraz już tego nie będzie. Nie mam ani mojego męża prawdziwego, ani filmowego. Tego już nikt nie powie – mówiła Teresa Lipowska. - Te wszystkie nasze przytulenia – oczywiście to była gra, ale z drugiej strony to była jakaś prawdziwa serdeczność. Tam nie było fałszu. Nie wiem, jak to będzie dalej pisane – nawiązała do zmian w scenariuszu serialu – ale myślę, że będzie bardzo ciężko. – Wczoraj mi było ciężko wrócić na plan. W poniedziałek idę i usiądę na tym miejscu, gdzie on siedział... – dodała aktorka.