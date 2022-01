Teresa Lipowska ostro o młodych aktorkach. Gwiazda "M jak miłość" wytyka im brak charyzmy 

Teresa Lipowska pojawiła się niedawno w studiu "Pytania na śniadanie", by wspominać zmarłą niedawno wybitną aktorkę, Barbarę Krafftównę. Serialowa Basia Mostowiak z "M jak miłość" opowiadała o współpracy z gwiazdą i o tym, jak charyzmatyczną była postacią. Przy okazji Lipowska wbiła małą szpilę aktorkom młodego pokolenia.

Teresa Lipowska i Barbara Krafftówna miały okazję spotkać się na planie dramatu "Lepsza" w Teatrze Polskiego Radia. Gwiazda "M jak miłość" świetnie wspomina współpracę ze zmarłą gwiazdą:

To była frajda z nią pracować. To super profesjonalistka, skromniutka do bólu, starająca się wszystko wokół siebie sama zrobić, do końca. Ona nie musiała się zastanawiać, jak być kochaną, ona była kochana. Ogromnie kochana na pewno przez publiczność, bo jej uśmiech, ten perlisty uśmiech, taki śmieszny i jej sposób zachowania, chodzenia, to było niepowtarzalne - mówiła wzruszona Lipowska w "Pytaniu na śniadanie".