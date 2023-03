Poruszające wyznanie Teresy Lipowskiej. "Nie jestem szczęśliwa". Co się stało?

Teresa Lipowska opowiedziała o poruszającym pożegnaniu z Romanem Kłosowskim . W miniony poniedziałek, 11 czerwca, w mediach pojawiła się smutna informacja o śmierci uwielbianego przez widzów aktora. Roman Kłosowski zmarł w wieku 89 lat. Mogę powiedzieć, że w ostatnich dniach bardzo ciężko chorował. Odszedł spokojnie- w rozmowie z "Super Expressem" mówił syn Romana Kłosowskiego. Śmierć aktora poruszyła Teresę Lipowską, która od dawna przyjaźniła się z Romanem Kłosowskim. Okazuje się, że gwiazda "M jak miłość" odwiedziła go w szpitalu w minioną niedzielę. Aktorka opowiedziała o poruszającym pożegnaniu z przyjacielem... Ostatnie spotkanie Teresy Lipowskiej i Romana Kłosowskiego Teresa Lipowska w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, jak wyglądało jej ostatnie spotkanie z Romanem Kłosowskim. Gwiazda "M jak miłość" kilka godzin przed śmiercią aktora odwiedziła go w szpitalu. W niedzielne południe głaskałam go po ręku. Był już bardzo słaby, z bardzo marnym kontaktem. Ale wiem, iż wiedział, że jestem obok niego- przyznała Teresa Lipowska. Gdy go ujrzałam, był w strasznym stanie. Bardzo cierpiał. Głaskałam go delikatnie. To było nasze ostatnie pożegnanie. Śmierć skróciła jego męki... Przez wiele lat byliśmy ze sobą bardzo, bardzo blisko. Czuję ulgę, że towarzyszyłam Romkowi w ostatnich chwilach. Jak informuje "Super Express" przyjaźń Teresy Lipowskiej i Romana Kłosowskiego trwała blisko 60 lat. Zobacz także: Roman Kłosowski był zmuszony zamieszkać w domu opieki ! Teresa Lipowska opowiedziała o ostatnim spotkaniu z Romanem Kłosowskim. Roman Kłosowski zmarł 11 czerwca. Korzystasz z Facebook Messengera? Od dziś możesz otrzymywać od Party najważniejsze informacje ze świata...